Най-голямата японска градина в Европа е в Букурещ. Тя се намира в парка „Крал Михай I“ (бившия парк "Херастръу") и всяка година привлича стотици посетители. Хора от всякаква възраст и различни краища на света идват, за да си направят фотосесия или пикник сред розовите и бели цветове на японските вишни.

Наскоро Общината засади още 24 японски вишневи дървета и те станаха общо 85. Така градината в Букурещ надмина тази в Стокхолм и стана най-голямата в Европа. „Само Бон и Амстердам имат повече сакури от нас, но те са разпръснати в паркове или по улиците на градовете“, съобщи кметът на румънската столица Чиприан Чуку.

СПЕЦИАЛНА ЧАЕНА ЦЕРЕМОНИЯ И ОРИГАМИ

В японската градина в Букурещ има и бонсай, клен и бамбук. Тук в дните преди или след Великден всяка година се провежда и “Ханами” - японски традиционен обичай по наслаждаване на цветовете на японската вишна сакура. В рамките на събитието посетителите получават възможност да участват в чаена церемония, да изработват оригами, да калиграфират името си и да облекат кимоно.

Интересен факт за Япония:

В Токио офисите експериментират с необичаен начин за намаляване на стреса на работното място - услугата "Красиви плачещи момчета". Служители, които имат високи нива на стрес от работа, могат да наемат мъж за час, който "плаче с тях" и ги изслушва. Тази японска терапия е с цел освобождаване на емоционални травми и натрупана негативна енергия. А един красив мъж винаги може да помогне за това, нали така?