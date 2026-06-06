Днес се навършват 57 години от смъртта на Карл Юнг. Колега и добър приятел на Зигмунд Фройд, според бележития швейцарски психолог и психиатър съществуват четири етапа, през които човек преминава по време на жизнения си път - не ги видим.

АТЛЕТЪТ

Етапът, когато сме изцяло обсебени от своето тяло и начина, по който изглеждаме. По време на този етап човек с часове може да се възхищава на външния си вид пред огледалото. В живота нищо не е по-важно от тялото и визията ни.

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ВОЙНЪТ

Етапът, в който сме силно обсебени от желание да покорим света, да дадем максимума от себе си и да вземем най-доброто от живота. Eтап на непрекъснато съревнование, сравнения, стремеж към постигане на победи, по-високи цели и резултати от всички останали – защото сме смели войни!

РАВНОСМЕТКАТА

Етап, когато фокусът постепенно се измества от постигане на лични облаги към обществено значими цели, създаване на по-добър свят и по-добър живот за останалите хора. Ценности като власт, пари, влияние и т.н. вече не притежават същата стойност, каквато са имали досега и човек започва да осъзнава, че животът притежава по-голям смисъл от това. Постигаме, получаваме и се наслаждаваме на житейските блага, но сме готови да се разделим с тях във всеки един момент. Започваме да се оглеждаме за неща, които не са фокусирани единственото върху нас, а водещото ни желание е да даваме. Ставаме по-малко егоистични и се стремим да помагате на нуждаещите се.

ДУХОВНОТО

Етапът, в който осъзнаваме, че сме много повече от това, което сме имали или придобили в живота – тяло, пари, кариера, приятели, връзки, вещи... Започваме да се осъзнаваме като духовни и божествени същества в края на своето човешко пътуване. Съзнанието ни се разширява за идеята, че физическият живот няма начало и край, а Земята е само наш временен дом.