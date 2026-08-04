Меган Маркъл изненада феновете си с нов впечатляващ диамантен пръстен. Херцогинята на Съсекс го показа в свое видео, където бижуто бързо привлече вниманието на почитатели и експерти.

Голям диамант с крушовидна форма

Пръстенът се отличава с голям диамант с крушовидна форма, поставен върху златна халка. Според специалисти централният камък е с приблизително тегло около 6 карата, което го прави едно от най-впечатляващите бижута, носени от Меган през последните години.

Във видеото Меган носи пръстена на безименния пръст на дясната си ръка, комбиниран с още няколко фини халки, докато оригиналният й годежен пръстен от принц Хари остава на лявата ръка. Това подсказва, че новото бижу не заменя емблематичния годежен пръстен, а е отделно попълнение в колекцията й.

Възможна връзка с принцеса Даяна

Новият пръстен предизвика и множество предположения сред почитателите на британското кралско семейство. Някои експерти смятат, че камъкът може да произхожда от бижу, принадлежало на принцеса Даяна, което впоследствие е било преработено в нов дизайн.

Засега няма официално потвърждение на тази информация, но подобна възможност не се изключва. Известно е, че Меган и принц Хари неведнъж са използвали скъпоценни камъни с емоционална стойност при изработката на семейни бижута.

Любов към изящните бижута

Меган Маркъл отдавна е известна с предпочитанието си към елегантни и минималистични бижута. През годините тя неведнъж е обновявала част от личната си колекция, включително и годежния си пръстен, без да променя неговата символика. Последната й поява с новия диамантен пръстен само засили интереса към стила ѝ и предизвика оживени дискусии дали бижуто има специално лично значение или е просто ново впечатляващо попълнение в нейната колекция.