Нежните розови нюанси са сред най-актуалните тенденции в маникюра това лято - от деликатни „венчелистни“ форми до фини покрития с розов оттенък. Ако обаче търсите още по-ефирна и изискана визия, новият фаворит в света на модата са така наречените „ангелски нокти“.

Какво представляват „ангелските нокти“?

Тенденцията доби популярност, след като певицата Селена Гомес избра именно такъв маникюр за сватбения си ден. Визията впечатлява със съчетание от млечнобели, сребристи и нежни неутрални нюанси, допълнени от деликатен перлен блясък. Крайният ефект наподобява сияние, което сякаш идва отвътре – подобно на отблясъците на ангелски крила или мек ореол от светлина. Маникюрът изглежда елегантен, фин и изключително стилен, без да бъде натрапчив.

Според експерти именно семплата красота прави този маникюр толкова предпочитан. Вместо ярки цветове и сложни декорации, акцентът пада върху естественото сияние и безупречния гланцов завършек. „Ангелските нокти“ се съчетават лесно с всякакъв стил на обличане и подхождат както на ежедневни визии, така и на официални поводи. Освен това светлите нюанси подчертават красиво летния тен и стоят еднакво добре на различните тонове кожа.

Как се постига визията?

За основа се използват полупрозрачни млечнорозови, телесни или меки бели нюанси. Върху тях се нанася фин перлен или хромиран прах, който създава деликатен светлоотразяващ ефект. За разлика от класическия огледален хром, тук покритието е значително по-нежно. Целта не е силен металически блясък, а фино сияние, което се променя според светлината.

Маникюрът завършва с високогланцов топ лак, който придава стъклен ефект и подчертава прозрачността на цветовете.

Най-подходящите цветове

Актуалната тенденция включва няколко нежни нюанса:

млечнобяло;

светлорозово;

телесен цвят;

кокосов крем с шампанско перлен финиш;

меко ледено синьо с дискретен блясък.

Тези цветове създават усещане за чистота, лекота и елегантност, като същевременно са достатъчно универсални за всякакви поводи.

Маникюр, който никога не изглежда претрупан

Една от причините „ангелските нокти“ да се превърнат в толкова голям хит е способността им да изглеждат едновременно минималистично и впечатляващо. Вместо сложни дизайни, те разчитат на прецизна изработка, естествени нюанси и фин блясък, който улавя светлината по изключително красив начин. Това ги прави идеален избор както за ежедневието, така и за летни събития, сватби, официални вечери или специални поводи, когато искате маникюрът ви да изглежда стилен, но ненатрапчив.