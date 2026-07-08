Селена Гомес отново доказа, че класическата елегантност и стил никога не излизат от мода. За звездната сватба на една от най-близките си приятелки - Тейлър Суифт тя заложи на визия, вдъхновена от златната ера на Холивуд - изискана, женствена и изпълнена с блясък, а феновете я обожават.

Приятелството между Селена Гомес и Тейлър Суифт продължава повече от десетилетие, а двете звезди многократно са демонстрирали подкрепата си една към друга в лични и професионални моменти. След като Тейлър беше до Селена на нейния сватбен ден, сега Гомес застана до своята приятелка в един от най-важните моменти от живота й.

Роклята, която привлече всички погледи

За специалното събитие Селена Гомес избра модел на американската модна къща Oscar de la Renta – дизайнер, към когото тя и Тейлър Суифт често се обръщат за своите най-значими публични появи. Певицата и актриса се появи с рокля в цвят шампанско, украсена с кристали, пайети и блестящи детайли. Вталеният силует подчертаваше елегантната линия на фигурата, а финалният акцент бяха ефектни, декоративни кристални ресни, които успешно добавят драматизъм и шик към цялостната визия.

Изборът на цвят също направи впечатление. Шампанското се превърна в своеобразна нишка между двете приятелки – нюанс, който присъстваше и в сватбените им моменти, символизирайки близостта им и превръщайки се в тяхна запазена марка.

Снимка: Selena Gomez/instagram.com

За завършeu на визията Селена заложи на една от своите емблематични прически – къс боб със страничен път и меки вълни, вдъхновени от класическите холивудски звезди. Стилът придаде ретро усещане, но остана модерен и изчистен. Гримът беше съобразен с философията на цялостната визия - естествен, сияен и елегантен, така че роклята да остане основният акцент.

Вижте подробности за булчинската рокля на Тейлър Суифт тук: