Сватбата, която цял свят очакваше с нетърпение вече е факт! Мистерията, превърнала се в публична тайна, официално е разбулена и феновете не са на себе си от вълнение - Тейлър Суифт и Травис Келси се ожениха в легендарната зала "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк, както съобщи Асошиейтед прес.

На грандиозното тържеството бяха поканени 1000 гости, сред които редица знаменитости като актьорите Итън Хоук, Хю Грант и Брадли Купър, певецът Бенсън Буун, моделите Джиджи Хадид и Карли Клос, актрисата Дакота Джонсън и певицата Камила Кабейо, посочва Франс прес. Но освен цялата мистика и напрежение около събитието, емблематичните модни избори на младоженците, превърнаха сватбата в още по-гореща тема.

Сватбена рокля, която се превърна в емблема

Изборът на Тейлър Суифт за сватбена рокля се превърна в една от най-коментираните модни теми на годината пишат Women's world. Поп звездата се е омъжила за Травис Келси в специално създадена рокля на Christian Dior Haute Couture, дело на новия творчески директор на модната къща Джонатан Андерсън. Освен че поставя началото на нова глава в историята на Dior, дизайнът възражда една традиция, започнала още със звездите на Златната ера на Холивуд.

Dior и непреходната елегантност на киноиконите

Още десетилетия преди Тейлър Суифт да се появи на световната сцена, Dior вече е бил предпочитаният дизайнер за някои от иконите в света на киното. Изборът на Суифт не е случаен. Певицата от години демонстрира афинитет към класическата холивудска естетика, а сватбената й визия естествено продължава тази традиция.

Блясък, шик и висша мода - винаги Dior

Сред най-ярките примери е легендарната актриса Оливия де Хавиланд. При сватбата си през 1955 г. с френския журналист Пиер Галант тя избира елегантен костюм на Dior от колекцията пролет/лято на модната къща. Любопитен детайл е, че самият дизайнер присъства на церемонията тогава, а актрисата вече е носила негова булчинска рокля и на големия екран във филма „The Ambassador's Daughter“, което допълнително затвърждава приятелството им.

С избора си Тейлър Суифт не просто бяга от тренда и новото модерно, а се нарежда до едни от най-емблематичните жени, доверили се на Dior за най-важния ден в живота си.

Снимка: Getty Images

"Току-що се ожениха"

Новината за брака на певицата и Травис Келси бе потвърдена от говорител на Тейлър Суифт, а малко след това отвън на залата "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк бе изписано "ТОКУ-ЩО СЕ ОЖЕНИХА!".

В крайна сметка звездната двойка е решила да няма шафери и шаферки. Братът на Травис Келси, Джейсън, им е бил кум, а братът на Тейлър Суифт, Остин, е бил нейният главен свидетел.

Снимка: Getty Images

Събитието в Медисън Скуеър Гардън затвори един от най-натоварените коридори в Манхатън и събра елита на Холивуд за зрелищното парти, което със сигурност ще остане в историята. Хиляди фенове стояха пред залата през целия ден в петък, очаквайки развитие, като някои пееха песни на Суифт, докато други се катереха по строителни скелета с надеждата да уловят по-добра гледка.