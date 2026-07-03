Тейлър Суифт и Травис Келси не просто се женят, те тихомълком предизвикаха верижна реакция от щедрост, която остави служителите на някои американски организации смаяни. Двойката е направила изумителните 26 милиона долара дарения на различни благотворителни организации.

Суперзвездата и футболистът са известни с това, че подкрепят благотворителни каузи много преди тази последна вълна от дарения. Суифт има дългогодишен опит в дарителството в областта на образованието, помощ при бедствия и музикални програми.

Келси помага с дарения на програми за деца в неравностойно положение и местните общности.

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КАК СЕ ДАРЯВАТ 26 МИЛИОНА?

В хранителните банки, детските болници, образователните организации с нестопанска цел и организациите за защита на животните, получили дарения, съобщават, че са научили за огромните суми от двойката по един и същи начин - внезапно, директно и често чрез телефонно обаждане или съобщение, което в началото не е изглеждало съвсем като истинско.

В City Harvest, най-голямата организация за спасяване на храна в Ню Йорк, новината идва в особено критичен момент, пише People. Организацията потвърждава, че е получила дарение от 1 милион долара от двойката. Според главния изпълнителен директор това ще помогне за осигуряването на храна на повече от 2,4 милиона нюйоркчани това лято.

"Това дарение е любовно писмо до Ню Йорк и смел ангажимент към нашите усилия да гарантираме, че никой нюйоркчанин няма да гладува. Тяхната подкрепа идва в критичен момент, когато посещенията в кухните за бедни и хранителните магазини в Ню Йорк са близо до рекордно високи нива и се очаква да се увеличат допълнително в отговор на съкращенията на федералното финансиране.“ - казва изпълнителният директор на фондацията.

Снимка: https://www.instagram.com/taylorswift/

За Rhode Island Community Food Bank също са били в шок от полученото дарение. Щом получили обаждането, първо се усъмнили. От по-голяма организация ги свързват с екипа на Тейлър Суифт, които ги уверяват в истинността на случилото се. От фондацията също получават 1 милион долара.

„Това е най-голямата ни нужда в момента. През лятото обслужваме над 90 000 жители на Роуд Айлънд, от които много деца. В момента сервираме храна на около 500 деца пет дни в седмицата. Така ще сме сигурни, че имат храна на масите си и че децата си лягат с пълни кореми“, споделя изпълнителният директор.

Същият модел на изненадващо получаване на огромна сума пари за дарение се получава и при другите организации - онкологичния център „Мемориал Слоун Кетеринг“, музей на Грами, фондация "Образование чрез музика", ветеринарни клиники, организации за работа с деца и още много.

Снимка: Facebook

СВАТБАТА НА ТРАВИС И ТЕЙЛЪР

Според различни източници сватбата на певицата и американския спортист ще се случи на 3 юли, а двойката очаква до 1000 гости за специалния си ден.

През последните няколко дни улиците на Ню Йорк бяха изпълнени с приятели и роднини, готови да присъстват на предполагаемата сватба на двойката, пишеоще иданието.

Хотелите около мястото, където двойката е обявила събитието, са били претъпкани. Забелязани са много приятели на младоженеца - съотборници на Травис Келси, сред които Вегас Рейдърс, Брок Бауърс, Рамс Матю Стафорд и др.

Майката на младоженеца, Дона Келси, също е пристигнала там, както и негови братовчеди.

Приятелите от страната на булката са били Камила Кабело, Аня Тейлър-Джой, дългогодишната ѝ най-добра приятелка Абигейл Андерсън и др.

Снимка: Getty Images

В очакване сме на голямото събитие.

Рекордите, които поставя певицата - вижте във видеото.