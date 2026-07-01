Подготовката за една от най-очакваните звездни сватби вече е в разгара си. Според информация на американските медии Тейлър Суифт и Травис Келси ще кажат „Да“ на 3 юли в нюйоркската зала „Медисън Скуеър Гардън“, която се преобразява в истинска приказна сцена със замък.

По информация на изданието Page Six - в центъра на декора ще бъде изграден внушителен замък, разположен сред мащабна градинска композиция. При доставките до залата са били забелязани декоративни дървета, бели парапети и големи кутии с надпис „Garden Party“, а работници вече покриват подовете и таваните на арената с текстил като част от цялостната сценография.

Смята се, че темата на сватбата е вдъхновена от романтичното предложение за брак, което Травис Келси направи на певицата през август 2025 г. насред градина, украсена с бели и розови цветя. Замъкът вероятно е и препратка към сценичните декори, които Тейлър Суифт използваше по време на турнетата си „Fearless“ и „Speak Now“, където приказните крепости бяха сред най-разпознаваемите елементи.

Снимка: Getty Images

Любопитен момент от подготовката беше появата на червен килим пред VIP входа на залата, който само няколко минути по-късно беше премахнат. Според служител той е бил поставен преждевременно, а впоследствие е станало ясно, че окончателният цвят на килима ще бъде различен. Очаква се церемонията да събере впечатляващ списък от знаменитости. Сред поканените според публикациите са Ед Шийрън, Селена Гомес, Карли Клос, Зоуи Кравиц, Джиджи Хадид, сестрите Хаим и Суки Уотърхаус. Page Six съобщава още, че музикалните легенди Стиви Никс и Тим Макгроу ще изнесат специални изпълнения по време на тържеството, а булката ще смени няколко различни тоалета.

За да запазят максимална дискретност около събитието, двойката е поискала затваряне на улици около „Медисън Скуеър Гардън“ и изграждането на специална външна зона около залата. Според американски медии гостите са получили електронни покани, придружени от споразумения за поверителност, преди да научат подробностите за събитието. Въпреки засилената подготовка, Тейлър Суифт и Травис Келси все още не са коментирали официално информацията около предстоящата сватба, а голяма част от детайлите продължават да се основават на публикации в американските медии и наблюдения около подготовката на място.