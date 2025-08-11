Късното лято е идеалното време за засаждане на някои видове многогодишни растения, които ще цъфнат още през пролетта на следващата година.

Нужно е единствено да изберем правилните сортове и да положим малко повече грижи. И да се съобразим със съветите на експертите – които споделят какво е добре да направим, за да се радваме на красива градина през пролетния сезон.

Ирис

Те са издръжливи многогодишни растения, виреещи най-добре в дренирана, богата на хранителни вещества почва. При засаждане е нужно коренищата им да останат леко изложени над повърхността. Предпочитат топли и светли места.

А късното лято е чудесно време за засаждането им – това ще допринесе за обилен цъфтеж в края на май.

Снимка: iStock

Лилия

Многогодишни растения в широка гама от разновидности и ярки цветове. Виреят при наличие на поне шест часа пряка слънчева светлина на ден, но могат да понасят и частична сянка.

Идеално растение е за начинаещи градинари, тъй като са лесни за поддръжка. Все пак, ако избрем за засаждането им началото на месец август, ще трябва да поливаме по-често - особено в горещи, сухи и слънчеви дни, за да им помогнем да се установят.

Снимка: iStock

Хортензия

Високите температури през август могат да окажат топлинен стрес върху хортензиите. Засаждането им през август се понася по-добре в северните или крайбрежните райони.

Ако все пак засадим цветята през август, нужно е да ги поддържаме в добре хидратирани с редовно, бавно и обилно поливане – поне през ден.

Снимка: iStock

Божур

Виреят в добре дренирана почва и се нуждаят от поне шест часа пряка слънчева светлина дневно.

Ако лятото е твърде горещо, по-добре е да изчакаме началото на есенните месеци, за да засадим божурите. Тогава почвата е все още достатъчно топла, за да насърчи развитието на корените.

Снимка: iStock

Амсония

Изключително издръжливо многогодишно растение, отличаващо се с поразителните си сини цветове. Устойчиво е на топлина и влага и е лесно за поддръжка.

Може да се засади през август с малко допълнителни грижи – поддържане на влажна почва влажна и в по-сенчестата част на градината.

Снимка: iStock

Как се прави ботаническа градина на село - вижте във видеото:

