Прическите за коса могат да бъдат изключително разнообразни – и да отговарят на всяко настроение, личен стил, тип коса и текстура. Независимо дали е изчистена и елегантна, модерна или оформена в небрежен боб, късата коса носи усещане за свежест, свобода и съвременна визия.

А всички почитатели на класическия стил - включващ прецизните костюми и безупречно изгладените бели ризи, е време да обърнат внимание на ъгловия боб. Както подсказва името, това е най-острата интерпретация на късата боб прическа.

С леко градуиран силует, краищата на ъгловия боб са подстригани с максимална прецизност, за да се гарантира съвършено чист завършек. Това е визия, която е педантична и строга, но безспорно модерна – наподобяваща стила на модната икона Виктория Бекъм от 90-те години на миналия век.

Снимка: Getty Images

Наскоро актрисата Лили Колинс почерпи вдъхновение от стилистичния архив на Бекъм със своя собствена версия на ъгловия боб. По време на скорошно свое участие във „Вечерното шоу с Джими Фалън“, Колинс се срещна с Бекъм за първи път и призна, че е канализирала нейния стил с изключително острия си боб, казвайки: „Надявам се никога да не напусна своята „рosh“ ера.“

Снимка: instagram/lilyjcollins

Известният британски фризьор Видал Сасун е този, който за първи път създава ъгловия боб още през 60-те години на XIX век. „Гладката, скулптурирана прическа се превръща в запазена марка на ерата - до голяма степен благодарение на революционния подход на Видал Сасун към прецизното подстригване“, споделя стилистът Джейк Енгър пред списание Harper's Bazaar.

Оттогава насам прическата се е развила, като включва кичури, рамкиращи лицето в стил „Бекъм“, дълбоки странични пътечки, както и допълнителен ултра гланцов, огледален блясък.

Снимка: instagram/hannahhidayatallahmakeup

Това е подстригване работи най-добре при по-прав тип коси, но както при всички боб прически, може лесно да бъде адаптирано и за вълниста или къдрава текстура. Тъй като това е драматична промяна с ясно изразено присъствие, е важно да направим предварителна консултация с фризьор.

Снимка: instagram/thewhiteroomgsy

Както може да се очаква, ъгловият боб изисква стриктна поддръжка, за да изглежда силуетът безупречен. Но като се има предвид силното въздействие на прическата, вложеното време определено си заслужава.

