Kъсите прически набират все по-голяма популярност в последно време и дори се налагат като водещ тренд. Особено актуална е прическата тип „боб“, която все по-убително се настанява сред знаменитостите – като София Ричи, Александра Дадарио или Ема Стоун.

Късата коса остава на мода и през останалата част от 2025 г. Затова, ако имаме желание да направим промяна и да посрещнем настъпващия есенен сезон с обновена визия, спокойно може да заложим на скъсените кичури. Те са шикозни, освобождаващи, а и толкова лесни за поддръжка и стилизиране.

Ето няколко свежи идеи за къси прически, споделени от Vogue.

Прическа “Тринити”

Емблематичната героиня Тринити от филмовата сага „Матрицата“ отдавна е муза в модния свят. Но през последните месеци късата ѝ прическа се превърна в основен източник на вдъхновение. Характеризираща се с пластове и „заострени“ предни кичури, прическа „Тринити“ е нещо средно между пикси и боб, но и с влияние от киберпънк естетиката.

Френски боб

Съчетаващ без усилие шик и елегантност, френският боб е леко текстуриран и изтънен в краищата, които стигат точно до раменете ѝ. Прическата е удобна и практична - и не изисква време, нещо, толкова ценно в забързаното ежедневие.

Небрежен боб

Леко разрошената коса винаги е дързък избор. Тази есен визията се преоткрива с по-дълги, меки линии. Къдравият боб „шаг“ е предпочитан за естествена текстура – той се налага и като най-актуалната бохемско-шик прическа за септември. За супер къдрава (или накъдрена коса), вариантът е „бейби боб“ - разрошен, бохемски и красиво неструктуриран.

Боб с път от една страна

Пътят категорично се измества от средата към едната страна на главата – нещо, което се превръща в ключова тенденция както на модните подиуми, така и в уличния стил. Това е лесен начин да освежим прическата си, продавайки и нотка на бунтарство – идеална за връщане в училище или в офиса.

Ликси

Кръстоска между пикси и боб, ликсито предлага структурата на момчешка прическа, но с достатъчно разчупена и стилизирана. Резултатът - изключително свежа, женствена и безкрайно универсалена.

А как да си направим прическа в домашни условия - вижте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK