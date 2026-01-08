Колко много значи името за един музикант? Ако попитате звездите, те отдавна са сменили рождените си имена, за да покорят световната сцена с готин псевдоним. Billboard представи реалните имена зад арт псевдонимите на 100 световни поп звезди, които изглеждат така:
Абел Тесфайе (The Weeknd)
Стефани Джоан Анджелина Джерманота (Лейди Гага)
Шон Кори Картър (Джей Зи)
Оника Мараж (Ники Минаж)
Дуейн Майкъл Картър Младши (Лил Уейн)
Ела Мария Лани Йелич-О'Конър (Лорд)
Джоел Томас Цимерман (Дедмаус)
Катрин Елизабет Хъдсън (Кейти Пери)
Mаршал Матърс (Еминем)
Алиша Бет Мур (Пинк)
Кристофър Броу (Франк Оушън)
Пол Хюсън & Дейвид Евънс (Боно & Ди Едж)
Вутер Де Бакер (Готие)
Кристофър Брайън Бриджис (Лудакрис)
Дестини Хоуп Сайръс (Майли Сайръс)
Сони Джон Мур (Скрилекс)
Aметист Амелия Кели (Иги Азaлия)
Адел Лори Блу Адкинс (Адел)
Реджиналд Кенет Дуайт (Елтън Джон)
Хелън Фолашаде Аду (Шаде)
Къртис Джеймс Джаксън Трети (Фифти Сент)
Кристофър Джордж Латор Уолъс (Notorious B.I.G.)
Кордозар Калвин Броудъс (Снуп Дог)
Алиша Оджело Кук (Aлиша Кийс)
Джон Антъни Гилис (Джак Уайт)
Къртни Мишел Харисън (Къртни Лав)
Гордън Матю Томас Самнър (Стинг)
Санти Уайт (Сантиголд)
Одри Фейт Пери (Фейт Хил)
Тупак Амару Шакур (2Pac)
Де Андре Кортес Уей (Соулджа Бой)
Робърт Алън Цимерман (Боб Дилън)
Насир Бин Олу Дара Джоунс (Нас)
Тайлър Грегъри Оконма (Тайлър дъ Криейтър)
Джон Франсис Бонджиови Младши (Джон Бон Джоуви)
Редрик Дейвис (Гучи Мейн)
Шафър Смит (Не-Йо)
Кимбърли Денис Джоунс (Лил Ким)
Ейлийн Реджина Едуардс (Шаная Туейн)
Джеймс Тод Смит (LL Cool J)
Раким Мейърс (A$AP Rocky)
Принс Роджърс Нелсън (Принс)
Шон Джон Комбс (Диди)
Матанги “Мая” Арулпрагасам (M.I.A.)
Брайън Хю Уорнър (Mерилин Менсън)
Джейсън Теръл Тейлър (The Game)
Ерика Аби Райт (Eрика Баду)
Тимъти Закъри Моузли (Тимбаленд)
Камерън Джибрил Томас (Уиз Калифа)
Джеймс Нюъл Остърбърг Младши (Иги Поп)
Тревър Техием Смит Младши (Бъста Раймс)
Джон Майкъл Озборн (Ози Озбърн)
Стивланд Хардауей Джъдкинс (Стиви Уондър)
Стивън Виктор Таларико (Стивън Тайлър)
Елизабет Уулридж Грант (Лана Дел Рей)
Марко Антонио Муниз (Марк Антъни)
Тим Берглинг (Авичи)
Йорджос Кириакос Панайоту (Джордж Майкъл)
Трейси Мароу (Айс-Tи)
Андре Ромел Йънг (Доктор Дре)
Енрике Хосе Мартин Моралес (Рики Мартин)
Марвин Адей (Мийт Лоуф)
Дайдо Флориан Клауд Де Буневил О'Мейли Армстронг (Дайдо)
Корнъл Хейнс Младши (Нели)
Ричард Старки (Ринго Стар)
Анна Мей Бълок (Тина Търнър)
Реджиналд "Реджи" Нобъл & Клифърд Смит (Редмен & Метод Мен)
Джон Саймън Ричи (Сид Вишъс)
Робърт Къмингс (Роб Зомби)
Трамар Дилард (Фло Райда)
Фарук Бурсала (Фреди Меркюри)
О'Ший Джексън (Айс Кюб)
Уилям Майкъл Албърт Брод (Били Айдъл)
Адам Ричард Уайлс (Калвин Харис)
Обри Дрейк Греъм (Дрейк)
Кеша Роуз Себърт (Кеша)
Робин Риана Фенти (Риана)
Питър Джийн Ернандес (Бруно Марс)
Томас Колоуей (Сий Ло Грийн)
Исабел Мебарак Рипол (Шакира)
Стейси Ан Фъргюсън & Уилям Джеймс Адамс Младши (Фърги & will.i.am)
Сол Хъдсън (Слаш)
Джон Роджър Стивънс (Джон Леджънд)
Армандо Кристиян Перес (Питбул)
Сийл Хенри Олусегун Олумиде Адеола Самюел (Сийл)
Мадона Луиз Вероника Чиконе (Мадона)
Тейс Вервест (Тиесто)
Уилям Брус Роуз Младши (Aксел Роуз)
Ник Ван Де Вал (Афроджак)
Шерилин Саркисян (Шер)
Ричард Мелвил Хол (Моби)
ЛаДона Ейдриън Гейнс (Дона Самър)
Ърл Симънс (DMX)
Сиа Фърлър (Сиа)
Ани Кларк (Сейнт Винсънт)
Дейвид Робърт Хауърд Джоунс (Дейвид Бауи)
Алиауне Бадара Ейкън Тиам (Akon)
Дарълд Фъргюсън Младши (A$AP Ferg)
Парк Джей-Сагн (Psy)
Шарлот Ема Аткинсън (Charli XCX)
