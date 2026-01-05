Сезонът на наградите в Холивуд официално започна и червеният килим на 31-вите Critics Choice Awards се превърна в най-обсъжданата тема в модните среди. Макар церемонията да се проведе в Санта Моника, ехото от звездния блясък достигна до всяка точка на света, а модните критици побързаха да разнищят всеки детайл от облеклото на знаменитостите.

Моментът, за който всички говорят: Тимъти и Кайли

Най-голямо внимание, разбира се, прикова Тимъти Шаламе. Той заложи на костюм в тъмносиньо райе от есенната колекция на Haider Ackermann, съчетан с бяла риза с висока яка. Медиите отбелязаха, че това е „завръщане към класическата елегантност с модерен привкус“.

До него Кайли Дженър изглеждаше зашеметяващо в черна рокля по тялото на Versace. Модните редактори подчертават, че изборът й е стратегически – изчистен силует, който не отвлича вниманието от бижутата й, но подчертава перфектната й фигура, сочи People. Двамата бяха обявени за „най-влиятелната модна двойка на вечерта“.

Ел Фанинг и „златното правило“ на червения килим

Ел Фанинг буквално спря дъха на присъстващите, облечена в златна рокля на Ralph Lauren от колекцията пролет/лято 2003 г. Чуждестранните медии веднага откриха паралел с класическия Холивуд, описвайки визията й като „златна“. Роклята е изработена от копринен сатен, който прилепва като втора кожа, а Ел беше допълнила стила си с диамантени обеци от Cartier.

Ариана Гранде – принцесата на вечерта

Ариана Гранде продължава своята „розова ера“ в духа на филма Wicked. Тя се появи в ефирна рокля по поръчка от Alberta Ferretti. Дизайнът включва корсетно горнище и обемна пола от десетки метри копринен тюл в цвят „пепел от рози“. Списание Vogue отбеляза, че Ариана е успяла да превърне червения килим в сцена от модерна приказка.

Новата дефиниция за мъжки стил: Джейкъб Елорди

Джейкъб Елорди, който триумфира с наградата за поддържаща роля в Frankenstein, за пореден път доказа защо е смятан за новата модна икона. Неговият костюм е дело на Bottega Veneta – марка, на която той е верен отдавна. Критиците отбелязаха интересния детайл – текстурираната вълна на сакото и леко широките панталони, които му придаваха небрежен, но изключително скъп вид. Очилата му с цветни стъкла пък бяха определени като „задължителния аксесоар на 2026 г.“.

Джесика Бийл в рокля с гол гръб

Тя блестеше в златисти пайети на Lanvin, като медиите похвалиха смелия гол гръб на роклята, който добавяше нужната доза сексапил към иначе строгата кройка на дрехата.

Най-добрата актриса Джеси Бъкли

Носителката на приза за най-добра актриса заложи на артистичен тоалет от Dior Haute Couture, съчетавайки тежка кадифена материя с деликатна бродерия.

Вижте всички красиви визии в ГАЛЕРИЯТА по-горе.

