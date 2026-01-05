Холивудският блясък отново завладя Санта Моника за 31-вите годишните Critics Choice Awards. Церемонията, която се проведе в Barker Hangar с водещ Челси Хандлър, отличи най-добрите постижения в киното и телевизията за изминалата година.

Големият победител на вечерта в категорията за най-добър филм стана военната драма One Battle After Another. Церемонията донесе и приза за най-добър режисьор на Пол Томас Андерсън. В актьорските категории Тимъти Шаламе затвърди статуса си на суперзвезда, печелейки наградата за най-добра мъжка роля. При дамите триумфира Джеси Бъкли за невероятното си превъплъщение в Hamnet.

При поддържащите роли статуетките отидоха при младия любимец на публиката Джейкъб Елорди (Frankenstein) и ветерана Ейми Мадиган (Weapons).

В телевизионните категории сериалът The Pitt беше обявен за най-добра драма, като донесе отличие и на Ноа Уайли. Рей Сийхорн спечели приза за най-добра актриса в драматичен сериал за Pluribus. Комедийният сектор беше доминиран от The Studio, като Сет Роугън взе наградата за най-добър актьор в комедия.

Списък с основните победители на Critics Choice Awards.

Кино

Най-добър филм: One Battle After Another

Най-добър актьор: Тимъти Шаламе – Marty Supreme

Тимъти направи истински фурор, като за първи път на голямо награждаване публично благодари на половинката си Кайли Дженър. Той я нарече „своя опора“ и спомена, че са заедно вече три години. Камерите уловиха развълнуваната Кайли в публиката, която му отвърна с думите „Обичам те“, а преди да се качи на сцената, двамата споделиха романтична целувка.

Най-добра актриса: Джеси Бъкли – Hamnet

Актрисата поднесе най-емоционалната реч на вечерта. Тя едва сдържаше сълзите си, докато говореше за ролята си на скърбяща майка в историческата драма по Шекспир. Тя получи бурни овации от цялата зала.

Най-добър актьор в поддържаща роля: Джейкъб Елорди – Frankenstein

Младата звезда изненада критиците, побеждавайки ветерани като Шон Пен. В речта си той благодари на режисьора Гийермо дел Торо за това, че му е поверил ролята на „Чудовището“. Елорди се появи в стилен костюм с очила с рубинени стъкла и беше обявен за един от най-добре облечените мъже на вечерта.

Най-добра актриса в поддържаща роля: Ейми Мадиган – Weapons

Актрисата беше видимо изненадана от победата си и призна, че изобщо не е подготвила реч. Мадиган благодари на екипа на филма за възможността да играе ролята на злодей на този етап от кариерата си.

Най-добър режисьор: Пол Томас Андерсън – One Battle After Another

Най-добър оригинален сценарий: Райън Куглър – Sinners

Най-добър адаптиран сценарий: Пол Томас Андерсън – One Battle After Another

Най-добра комедия: The Naked Gun

Най-добър анимационен филм: KPop Demon Hunters

Най-добър чуждоезичен филм: The Secret Agent

Телевизия

Най-добър драматичен сериал: The Pitt

Най-добър актьор в драматичен сериал: Ноа Уайли – The Pitt

Най-добра актриса в драматичен сериал: Рей Сийхорн – Pluribus

Най-добър комедиен сериал: The Studio

Най-добър актьор в комедиен сериал: Сет Роугън – The Studio

В типичния си стил, Сет разсмя залата, като заяви: „Тази награда е толкова важна за някой, който дълбоко, ама много дълбоко се интересува какво мислят критиците за него. Мога да отменя терапията си за тази седмица – вече съм добре, поправен съм!“. Той добави, че неговият съдружник и съавтор Еван Голдбърг в момента е в тоалетната и ще му каже, че са спечелили, когато се върне.

Най-добра актриса в комедиен сериал: Джийн Смарт – Hacks

Легендарната актриса изнесе вдъхновяваща реч за сложната връзка между артистите и критиците. Тя цитира Джордж Бърнард Шоу и покойната Полин Кейл, като подчерта, че честността на критиците е доказателство, че изкуството на актьорите има значение.

Най-добър лимитиран сериал: Adolescence

Най-добър телевизионен филм: Бриджит Джоунс: Mad About the Boy

