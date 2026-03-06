Усмивки, перли, елегантност, талант и високи токчета! С бляскава премиера и червен килим бяха представени първите епизоди на новия български сериал "Вяра, надежда, любов".

Завладяващите истории за времената на 90-те гледаме днес и през уикенда по bTV oт 22 часа, а предпремиерно дори и в този момент - на платформата VOYO.

София, 1998 г. Време на мечти, бързи пари и трудни избори. Зад стените на АГ болница „Вяра, Надежда, Любов“ всеки ден се ражда нов живот, но се водят битки за морал и оцеляване.

„Надявам се, че зрителите ще възприемат лесно сериала, защото сериал се прави трудно, това са усилия на много хора, актьори, сценаристи“, коментира режисьорът Виктор Чучков.

В центъра на сериала са три жени – лекари и акушерки. Всяка от тях се изправя пред съдбоносни избори между професионалния дълг, личното щастие и моралната цена на оцеляването. Вярата, надеждата и любовта тук не са абстрактни понятия, а изпитания – понякога болезнени, понякога разрушителни. Дали болницата ще бъде последен остров на човечност, а ражданията – символ на бъдещето, въпреки мрака, зрителите на bTV ще разберат от 6 март. Сериалът е сниман в "Майчин дом", а истински лекари от там са консултанти на продукцията и актьорите.

Актьорите дефилираха на червения килим на премиерата с изключителни визии, много усмивки и добро настроение. Високи сребристи токчета, класически перли, поставени като аксесоари на некласически места, поли с пайети, делови костюми върху фини женски осанки - всичко това придаде на събитието особено очарование и елгантност.

„Надявам се хората да харесат това, което сме направили. Ние все още даже снимаме, нищо не сме приключили. Това е най-интересното - ще се сблъскаме с мислите и вижданията на хората“, посочва актрисата Ванеса Пеянкова.

Премиерните три епизода на "Вяра, надежда, любов" гледаме днес и през уикенда от 22 часа, а вече са налични и на VOYO.

Снимки от червения килим на премиера разгледайте в Галерията.

