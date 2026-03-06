„Вяра, Надежда, Любов“ е новият български драматичен сериал, чиято телевизионна премиера в ефира на bTV е на днешния 6 март, oт 22 часа.

Още два епизода на поредицата ще може да гледаме и през уикенда, в същия час, а предпремиерно дори и в този момент - на платформата VOYO.

„Вяра, Надежда, Любов“ ни връща в 90-те години на миналия век - време на големи мечти, бързи пари и трудни избори. Действието се развива в една АГ болница, място, където се преплитат множество човешки съдби. Личните драми на медицинските специалисти се сблъскват с напрегнато ежедневие и трудни морални избори.

И всичко това на фона на обществените сътресения на прехода - тайни, изплували на повърхността, престъпни зависимости и последиците от решения, които оставят траен отпечатък върху живота на героите. Както и на фона на една красива песен, навяваща меланхолия и много спомени...

„Искам тази нощ нещо да ти кажа“ официално е включена към саунтрака на сериала. Създадена през 1992 г. по музика на композитора Стефан Диомов и текст на Михаил Белчев, песента е изпълнена от Ваня Костова. Една невероятна комбинация - от музика, послание и глас - докосваща директно сърцето.

За да продължава да живее музиката на Ваня Костова, усърдно се грижи нейният син д-р Боян Михайлов. Неотдавна той гостува в студиото на "Преди обед", за да разкаже как пази музикалното наследство на своята майка.

„Изключително съм щастлив, че нейна песен ще звучи именно в сериал, който се казва „Вяра, надежда, любов“ – основните християнски ценности. И помня, когато майка ми разработваше песента, пееше я вкъщи. Аз бях малък, но тя държеше да ме приобщава към творческия процес. Викаше ме при себе си, за да ѝ помогна. И дори ме караше да взимам „важни решения“, молейки ме да ѝ кажа как точно да изпее песента. Тя я изпяваше по няколко различни начина и аз, след внимателно слушане, посочвах един", спомня си Боян.

Към разговора се включва, чрез видеовръзка, и композиторът Стефан Диомов – за да разкаже как се родила тази песен. „Помня, че бяха едни много мрачни времена, началото на 90-те години. И мелодията най-неочаквано ми хрумна, просто един мотив. Изсвирих го пред близките си приятели, сред които и Михаил Белчев – той написа текста и в един момент песента се получи. И категорично избрах Ваня Костова, която я изпя божествено. И до ден днешен настръхвам, когато чуя нейното изпълнение.“

Да си припомним текста на песента „Искам тази нощ нещо да ти кажа“:

Спъват ме листата по които вървя

Голи клони зъзнат над мен и чакат

Пак ли тях луната ще прегърне в нощта?

Пак ли птици някъде ще заплачат?

Нищо, че ме пари по лицето сълза

Искам тази нощ нещо да ти кажа

Нищо, че е тъмно и студено сега

Искам тази нощ нещо да ти кажа.

Мойта съдба ми дава сили да те забравя

Без да ми тежи,

И в самотата има песни на самодива

Те осъмват с мен.





Тръгвам срещу вятъра, сред гора от ръце

Твоето лице тъй далеч остава

Кой ще ме прегръща отсега и къде

Никога това няма да узнаеш.

Кой ще ме прегръща отсега и къде

Никога това няма да узнаеш.

Какво още сподели синът на Ваня Костова в студиото на "Преди обед", както и композиторът Стефан Диомов - вижте във видеото:

