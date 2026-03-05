От 28 февруари до 8 март в Ботаническата градина на БАН се провежда ежегодното изложение на орхидеи. Посетителите имат възможност да се насладят на над 800 вида от красивите и екзотични растения. Сред най-ценните и редки експонати тази година е Африканската ванилия, която цъфти едва за втори път в Ботаническата градина на БАН.

Изложбата представя тропически орхидеи от различни части на света – Азия, Африка и Америка. Цената на билета е 4 евро за възрастни и 2 евро за пенсионери, ученици и студенти. Любителите на орхидеите могат да закупят на място и размножени колекционни екземпляри.

Как да отглеждаме орхидеи у дома - съветите на специалиста

Ботаникът от БАН Елица Пецева дава полезни съвети за отглеждането на орхидеи в домашни условия. По думите ѝ е важно растенията редовно да се пръскат с вода, за да се поддържа по-висока въздушна влажност. Орхидеите трябва да се поставят на светло и топло място, но не бива да се държат под климатици или в близост до отоплителни уреди. През горещите летни часове не се препоръчва да се излагат на пряка слънчева светлина, тъй като са чувствителни и могат лесно да изгорят.

По време на активния период на цъфтеж растенията трябва да се подхранват поне веднъж седмично със специално предназначени за орхидеи торове. В периода на покой торенето се прекратява, за да може растението да се възстанови. След около три месеца подхранването може да бъде подновено, тъй като процесът на образуване на нови цветове е продължителен.

Как да пресадим орхидея у дома

При пресаждане на орхидея е важно на дъното на саксията да се постави дренажен слой. Той може да бъде от натрошени керемиди или тухли, а в градинските магазини се предлага и керамзид, който също е подходящ за целта. Дренажът предотвратява преовлажняването на субстрата и осигурява равномерно оттичане на водата.

Върху дренажния слой може да се постави малко торф, който задържа по-едрите частици на субстрата. За орхидеите от вида фаленопсис най-подходящ субстрат са боровите кори.

След като растението се извади от закупената саксия, е добре корените да се накиснат за около 10 минути във вода. По желание може да се добави и малко калиев перманганат, който спомага за дезинфекцията и омекотява корените, като така се намалява рискът от нараняване.

При засаждането между корените внимателно се поставят борови кори, с които те се покриват. След пресаждането растението трябва да се остави за около седмица, за да се адаптира. След този период саксията може да се потапя веднъж седмично във вода за около пет минути, а листата могат периодично да се оросяват.

