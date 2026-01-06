Орхидеите са популярно стайно растение, но грижата за тях може да бъде истинско предизвикателство. Те не са никак лесни за поддържане - изискват специфични условия, за да се развиват и цъфтят добре.

А според специалистите, липсата на цъфтеж най-често се дължи на три често повтарящи се грешки. Става дума за осветлението, субстратът и поливането - ключовите фактори, които любителите на орхидеи задължително трябва да следят.

Недостатъчно осветление

Недостигът на светлина е една от основните причини орхидеите да отказват да цъфтят.

Повечето видове се нуждаят от ярка, но непряка светлина – ако е твърде силна, може да изгори листата, а ако е твърде слаба, възпрепятства образуването на цветове.

Перваз на прозорец с леко филтрирана светлина е идеалния вариант. Алтернативно може да се помисли за допълнително осветление чрез специални лампи за растения, настроени на 12-часов цикъл -за да се постигне правилният баланс.

Не бива да забравяме и, че орхидеите се нуждаят и от период на тъмнина за почивка, така че не бива да ги дръжим под изкуствено осветление прекалено дълго.

Снимка: iStock

Неправилно поливане

Прекаленото или недостатъчното поливане може да постави орхидеята под силен стрес.

Цветята предпочитат субстратът да изсъхва между поливанията, затова е нужно редовно да проверяваме почвата. Ако е влажна, трябва да се въздържим от поливане, за да се избегнем загниване на корените.

Важно е за поливането да се използва вода със стайна температура и да се избягва трика с кубчета лед (поставяне на лед върху почвата вместо поливане), тъй като това може да шокира тези тропически растения.

Снимка: iStock

Използване на неподходяща почва

Експертите предупреждават, че орхидеите не се развиват добре в обикновена почва за саксии. Те се нуждаят от смес, която позволява циркулация на въздуха около корените, като кори от дървета или определени видове мъх.

Прекомерното торене пък може да изгори корените на орхидеята и да повлияе негативно на растежа ѝ.

Най-добре е да използваме балансиран тор за орхидеи, разреден наполовина – той се прилага веднъж месечно по време на активния растеж.

