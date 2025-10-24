Отглеждането на растения в саксии е чудесен начин да внесем зеленина у дома, да добавим цвят на терасата или входа. Освен естетиката, саксиите са и супер практични - особено ако нямате време за поддръжката на голяма градина или не разполагате с такава. Кои са седемте топ растения, които се чувстват отлично в саксии? Съветите са на експертите Адриен Рьотлинг, главен градинар и бивш куратор в Juniper Level Botanic Garden, и Тереза Уоткинс – ландшафтен дизайнер и радио водещ на „Better Lawns and Gardens“.

Филодендрон

Снимка: Инстаграм

Филодендроните обхващат стотици видове и сортове, популярни по целия свят. По-често отглежданите разновидности имат сърцевидни листа върху увивни стъбла. Това, което ги прави красиви и атрактивни са цветовете на листата – срещат се в зелето, зелено със златисто, зелено с бяло и дори зелено с розови нюанси. Като тропически растения те се развиват най-добре в топъл климат, поради което експертите препоръчват да се отглеждат в саксии, за да можете да ги прибирате вътре в студено време.

Размери: Достигат до няколко метра височина, но това се контролира с подрязване

Достигат до няколко метра височина, но това се контролира с подрязване Изисквания: частично слънце; добре дренирана почва

Папрати

Снимка: Инстаграм

Папратите — включително японска шарена папрат, есенна папрат и „моминска коса“ — растат особено добре в саксии. Някои студоустойчиви папрати издържат дори много сурови зими, когато се отглеждат в саксии. Харесват богата почва - например смес от компост и борова кора дава едни от най-добрите резултати при отглеждането им.

Размери: Някои видове достигат до 2 метра височина.

Някои видове достигат до 2 метра височина. Изисквания: частично слънце; добре дренирана почва

Бегония

Снимка: Инстаграм

Съществуват много сортове бегонии - от такива със сърцевидни листа до разновидности с листа като „ангелски крила“. Всички се развиват отлично в саксии, защото при саксийното отглеждане е по-лесно да се следят нивата на влага. Цъфтят през цялото лято и се чувстват еднакво добре, когато ги внесете вкъщи. Добре е към почвата да добавите борова кора да оставяте субстратът да изсъхва напълно между поливанията.

Размери: Достигат от 20 см до 60 височина.

Достигат от 20 см до 60 височина. Изисквания: частично слънце; добре дренирана почва

Хойхера

Снимка: Инстаграм

Хохера или позната още като коралови камбани, расте добре както в градина, така и в саксии, а компактният размер и плитката коренова система я правят особено подходящи за саксийни композиции. Хойхерата е доста издръжлива и може да презимува навън както в саксии, така и в почва. Освен това хойхерата понася засушаване, което е плюс при отглеждане в саксии, тъй като субстратът в тях изсъхва по-бързо от градинската почва.

Размери: Достига до 50 см височина

Достига до 50 см височина Изисквания: пълно слънце до полусянка; добре дренирана почва

Леопардово растение

Снимка: Инстаграм

Това уникално растение изненадващо добре се развива в саксии. Леопардово растение (Farfugium japonicum) е непретенциозно, но предпочита богата, равномерно влажна и добре дренирана почва — нещо, което е по-лесно да се контролира в саксия. Може да расте целогодишно в саксия, но при застудяване е добре да се прибира на закрито.

Размери: Достига до височина от почти 1 метър

Достига до височина от почти 1 метър Изисквания: пълно слънце до полусянка; добре дренирана почва

Каладиум

Снимка: Инстаграм

Каладиумите са тропически растения, които се чувстват най-добре в саксии, за да се избегне загниване на корените при прекомерна влага или лош дренаж. В края на вегетационния сезон просто отстранете листата, извадете грудката и я съхранявайте на тъмно и хладно място през зимата. През пролетта и я изнесете навън, когато условията станат подходящи.

Размери: Екземплярите достигат до 1 м височина

Екземплярите достигат до 1 м височина Изисквания: частично слънце; добре дренирана почва

Колеус

Снимка: Инстаграм

Колеусът (многоцветна коприва) се отглежда заради пъстрите си листа, които внасят силен акцент в саксии. Тези растения предпочитат постоянна влага, която е по-лесно да се контролира в саксия, отколкото в градината. Трябва да се торят често през активния сезон. Поливайте всеки ден или през ден и торете с тор с високо съдържание на азот, за да останат листата ярки през целия сезон.

Размери: Достига до 1 м височина

Достига до 1 м височина Изисквания: пълно до частично слънце; добре дренирана почва

Вижте във видеото как се прави картина с подръчни материали и цветя:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK