Често натовареното ежедневие ни кара, неволно, да бъдем небрежни към растенията у дома. Водени от желанието да имаме зелен оазис, сме склонни да купуваме цветя, които обаче често се превръщат в „колекция“ от изсъхнали листа, увиснали стъбла и увехнали цветове.

За щастие, съществуват удобни инструменти и стратегии, които могат да помогнат дори на най-разсеяните градинари да осигурят постоянна грижа на своите растения.

Самополиващи се саксии

Тези практични съдове имат вграден резервоар, който позволява на растенията да поемат вода със собствено темпо. За максимално улеснение имат и маркировка, указваща докъде да се пълнят. Снабдявайки се с подобен съд, дълго време може да забравим поливането.

Тор с бавно освобождаване

Ако сме небрежни по отношение на поливането, със сигурност ще забравим и торенето. Добрата новина е, че на пазара се предлагат гранули или пелети с времево освобождаване.

Те осигуряват постоянен приток на хранителни вещества – освен, че намаляват и риска от „изгаряне“ на растението.

Уреди за измерване влажността на почвата

Те показват с точност колко вода съдържа почвата, в която е засадено растението. Ако пък нямаме под ръка подобен уред, може да използваме „теста с тежестта“. Колкото повече влага има в почвата, толкова по-тежка е саксията – и може да усетим дали растението има нужда от вода, просто като я повдигнем.

Правилното растение на правилното място

Това трябва да се превърне във водещо правило за всеки разсеян собственик. Всяко растение – независимо дали е вътрешно или външно, ще бъде по-издръжливо и лесно за поддръжка, ако го се отглежда при най-подходящите за него условия.

Календар или приложение

Всичко, което може да ни напомня да се грижим за растенията си, ще ни е от полза – било то модерно приложение или просто хартиен дневник. Съвременните технологии всъщност могат успешно да поддържат мотивацията на онези, които иначе биха се отказали с лекота. Защото отглеждането на растение е бавен и не винаги лесен процес, изискващ грижа и търпение, пише The Spruce.

