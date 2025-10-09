Есента е време, което изисква двойно повече грижи в градината – почистване, засаждане на луковици за пролетни цветове, подрязване и обработка на многогодишни растения.

Има обаче едно растение, от което трябва да държим ножиците надалеч. Става дума за красивите хортензии.

Защо не трябва да подрязваме през есента

Подрязването, ако изобщо е необходимо, не трябва да се прави през есента, тъй като то стимулира растението да цъфти на нова дървесина, т.е. върху гъвкавите зелени издънки, които се появяват върху него в началото на вегетационния период.

Пример за хортрензия, цъфтяща на нова дървесина е паникулата.

Снимка: iStock

Другата опасност се крие в прекомерното подрязване, много преди зимата да свърши сама „своята работа“. Това ще доведе до намаляване растежа на хотрензиите като цяло. Ето защо е добре е да се остави възможност за естествено зимно загиване на новата дървесина.

За хортензии, които цъфтят на стара дървесина – цветовете им се развиват върху стъбла от предходната година, всяко подрязване през есента би означавало да изрежем всички цветове за пролетта. Тук се включват дъбоволистната, планинската и катерачната хортензия. Всъщност, при тези видове е по-добре изобщо да се избягва подрязването.

Идеалното време за подрязване

За паникулата и гладките видове хортензии, идеалното време е ранната пролет.

За всички останали видове, подрязването трябва да е минимално, ако въобще се прави.

Снимка: iStock

Как да подрязваме хортензии

Важно правило е да не използваме ножици прекалено агресивно. Винаги трябва да подхождаме деликатно и обхващаме малка площ. Ако се стигне до необходимост от по-радикално подрязване, с цел да се контролира растежа на хортензията, по-добре би било просто да я пресадим на по-просторно място в градината - където ще може да расте в пълния си блясък.

Общо правило

Без значение какъв тип хортензия отглеждаме, нужно е винаги да премахваме клоните, които изглеждат мъртви или нездрави. Това трябва да се прави през целия вегетационен период.

Преди подрязването, трябва да уверим се, че използваме остри и добре почистени ножици, за да намалим риска от заболявания в точките на рязане. Това ще помогне да имаме по-здраво, по-жизнено растение, което да краси градината години наред.

Как изглеждат цветните есенни градини в Шанхай - вижте видеото:

