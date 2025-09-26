Есента е времето, когато градината в сандъчета и саксии започва да се променя. Цветята, които цяло лято са ни радвали с цветове и ухания, имат нужда от специална грижа, за да презимуват успешно или за да оставят семе за следващия сезон.

Правилните грижи за цветята гарантират, че напролет отново ще ви радват със свежест и красота. Ето към какво трябва да се придържате:

Едногодишни цветя

Петунии, сурфинии, тагетеси, цинии и други сезонни цветя приключват жизнения си цикъл с първите слани. От тях може да съберете семена за догодина. След това е време да почистите саксиите и сандъчетата, да изхвърлите старата почва или да я освежите с нова, за да сте готови за пролетното засаждане.

Многогодишни растения

По-различна е грижата за многогодишните любимци като мушката, сакъзчета, фуксии, бегонии, олеандър или цитрусови дръвчета. Те не издържат на студ и трябва да бъдат прибрани на защитено място - остъклена тераса, стълбище, мазе с прозорец или друго светло помещение.

Температура : Повечето се чувстват добре при 5–12 °С, но не бива да остават на минусови температури.

: Повечето се чувстват добре при 5–12 °С, но не бива да остават на минусови температури. Поливане : В студените месеци поливането се ограничава. Почвата трябва да е по-скоро суха, отколкото постоянно влажна.

: В студените месеци поливането се ограничава. Почвата трябва да е по-скоро суха, отколкото постоянно влажна. Подрязване : При мушката и фуксиите се препоръчва леко подрязване, за да останат здрави.

: При мушката и фуксиите се препоръчва леко подрязване, за да останат здрави. Светлина: Олеандърът и цитрусите се нуждаят от максимално светло място, докато бегониите и мушкатата могат да презимуват и при по-слабо осветление.

Снимка: istockphoto.com

Други цветя, които не могат да живеят навън през есента

Тези растения са топлолюбиви, чувствителни към студ, замръзване или резки температурни колебания:

Бегония (вечноцъфтяща, клубенова и др.) - ако остане на студ, може да загуби корените или надземната част.

Цитрусови дръвчета и декоративни лимони - обичат светлина и топлинар, ако се оставят навън при студ, корените могат да измръзнат.

Снимка: iStock

Субтропични и тропични растения, например:

Дифенбахия

Алоказия

Филодендрон

Спатифилум

Менгс

Антуриум

Те обикновено се чувстват добре при по-топли температури (над 10–12 °C) и не понасят студени течения. Млади растения на подправки, ако са в саксии и са чувствителни може да понесат студ, но не екстремен.

Снимка: TikTok/Instagram

Зимоустойчиви цветя и храсти

Някои растения, като лавандула, розмарин, чемшир и декоративни треви, могат да останат на терасата. За да предпазите корените им от студа, изолирайте саксиите със стиропор, фолио с мехурчета или ги поставете в кашпи. Поливането трябва да е оскъдно – само ако дълго време няма дъжд.

Снимка: iStock

Как да направите сами висящи саксии в бохо стил - вижте в следващото видео.

