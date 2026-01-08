Ако сухият въздух у дома започва да ни се отразява зле, един добър овлажнител може доста бързо да подобри нещата. Но през най-студения сезон вероятно често се чудим кое е най-доброто място, на което да го поставим, както и дали изобщо трябва да го използваме.

За да разберем какво е препоръчително и какво не при използването на овлажнител за въздух през зимата, както и коя е най-добрата позиция за този полезен уред, от The Spruce се допитват до експерти. Ето какво споделят те.

Трябва ли да използваме овлажнител през зимата

Този уред може да бъде изключително полезен, тъй като прави дома (и синусите ни!) по-комфортни и предпазва интериора от повреди.

Чрез него помещенията могат дори да се усеща по-топли, дори при много ниски температури - което помага да спестим от сметките за ток.

Къде да поставим овлажнителя през зимата

Целта на използването на овлажнител е да се постигне баланс между идеалните условия за дома и личния комфорт, така че всичко зависи от това в коя стая искате да го поставим.

Най-важното правило е да го държим далеч от вентилационни отвори, които могат да нарушат разпръскването на влагата и да намалят ефективността. Както и на поне метър разстояние от леглото – заради прекомерното излагане на влага, което може да раздразни дишането по време на сън.

Снимка: iStock

Преносимите овлажнители трябва да се държат и далеч от прозорци, тъй като влагата може да кондензира върху студени повърхности или да се разпределя неравномерно заради въздушните течения.

Какви настройки да използваме

Това зависи от климата, в който живеем, типа на дома или апартамента, както и от конкретните ни нужди.

Идеалният диапазон на влажност през зимата е между 30% и 50%. По-ниски стойности могат да увредят дървените елементи и конструкции и да навредят на гипсокартона. По-висок процент влажност може да доведе до появата на мухъл и плесен.

Допълнителни съвети

Овлажнителят трябва да е съобразен с размера на помещението, в което ще се използва.

в което ще се използва. Редовно почистване – важно е за ограничаване на натрупването на бактерии. Добре е да го правим всяка седмица.

– важно е за ограничаване на натрупването на бактерии. Добре е да го правим всяка седмица. Допълнителни уреди за въздух - въздушният пречиствател може да работи в комбинация с овлажнител и да премахва бактерии, вируси, мухъл и прах, които често се усещат по-силно през зимата.

