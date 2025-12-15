С наближаването на зимата и понижаването на температурите навън, включваме радиаторите вкъщи – на пълни обороти. Но често, вместо топлината да остава там, където ни е нужна, тя сякаш просто изчезва през стените, дори и да използваме отоплителната система по най-рационален начин.

Тук идва на помощ един прост, но изненадващо ефективен трик, зад който много опитни домакини застават с „две ръце“ – трикът с алуминиевото фолио.

Това е един лесен и достъпен метод, при който алуминиево фолио се поставя зад радиатора – и по този начин предотвратява загубата на топлина през стената, като ефективно я „отразява“ обратно в стаята.

Въпреки че звучи почти твърде просто, това се оказва изненадващо умно решение, което може да подобри ефективността на системата и да осигури по-топъл дом – без големи инвестиции.

Как работи методът

Ако стените са с лоша изолация, което е често срещано при много стари сгради, значителна част от топлината се губи. И тук на помощ идва алуминиевото фолио като отразяваща повърхност – лъскавата страна връща инфрачервените топлинни вълни обратно в стаята, намалявайки загубата на енергия.

Ключът към ефективността е правилната инсталация – нужно е да има няколко сантиметра пространство между фолиото и радиатора, за да може топлият въздух да циркулира.

Снимка: iStock

Какво да направим

Необходими материали:

  • Алуминиево (кухненско) фолио
  • Картон или тънко стиропор, който ще служи като основа
  • Лепяща лента или подходящо лепило за закрепване

Инструкции:

Картонът или стиропорът се покриват с фолиото, с лъскавата страна навън. Закрепват се директно зад радиатора (на стената, не на радиатора). Добре е да има поне 2-3 см разстояние между радиатора и фолиото.

Никога не трябва да залепяме фолиото директно върху радиатора – това ще блокира циркулацията на въздуха и ще намали ефективността. Идеята е то да действа като „топлинно огледало“, а не като покритие за радиатора.

Колко може да спестим

Разбира се, алуминиевото фолио няма да намали сметките наполовина, но в комбинация с други мерки може да помогне за намаляване на енергопотреблението.

Снимка: iStock

Допълнителни съвети за още по-добро отопление

  • Проветрете радиаторите преди началото на отоплителния сезон – въздухът в системата намалява ефективността
  • Почиствайте редовно радиаторите – прахът действа като изолация и намалява отдаването на топлина
  • Не закривайте радиаторите с мебели или завеси – топлината трябва да циркулира в стаята
  • Проверете изолацията на прозорци и врати – дори малки процепи могат да доведат до големи топлинни загуби
