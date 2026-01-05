Има нещо вълшебно в януарските вечери, когато навън е студено, а домът ни все още сияе в меката светлина на коледни лампички, нали?. Ароматът на канела и бор сякаш задържа усещането за безгрижие, а уютното одеяло и чашата топъл чай са още по-приятни под блясъка на украсената елха.

С настъпването на първите работни дни и новите планове за 2026 г. неизбежно идва въпросът: Кога е правилният момент да приберем магията в кутиите? Дали да го направим веднага, за да освободим пространство за новото начало, или да изчакаме традициите да ни подскажат кога е подходящото време? В България, а и по света, отговорът се крие в баланса между практичността и старите вярвания.

Ключовата роля на Йордановден и Ивановден

В нашата традиция празничният цикъл не приключва на 1 януари. Повечето българи избират да махнат елхата веднага след Йордановден (6 януари) или Ивановден (7 януари).

Според народните вярвания с Богоявление се слага край на т.нар. „мръсни дни“. Водата се освещава, небето се отваря и светът се пречиства. Това е идеалният символичен момент да почистим дома си и да приберем празничния декор. Смята се, че ако украсата остане след тези дати, тя започва да „тежи“ на къщата, пречейки на новата енергия да влезе в пълната си сила.

Какво казват традициите извън България?

Ако погледнем към западните култури, там съществуват две основни правила, които често се спазват.

Например дванадесетата нощ (5 или 6 януари) е най-подходящото време според хората в Англия. В много части на Европа се вярва, че украсата трябва да бъде свалена на 12-ата нощ след Коледа. Според старо поверие, ако я оставите след 6 януари, това може да донесе лош късмет. В миналото хората вярвали, че в коледните клонки се крият „добри духове“, които трябва да бъдат пуснати на свобода точно в този момент.

Сретение Господне (2 февруари): В страни като Франция, Испания и Италия, традицията е много по-търпелива. Там много семейства пазят елхата до 2 февруари, което бележи официалния край на библейския коледен сезон.

Кога да махнем коледната украса?

Освен традициите, има и няколко чисто практически фактора, които ни казват, че е време за разчистване.

Живата елха губи силите си: Ако игличките са навсякъде, това е ясен сигнал от природата, че мисията на дървото е изпълнена.

Ако игличките са навсякъде, това е ясен сигнал от природата, че мисията на дървото е изпълнена. Психологическото „ново начало“: Много хора използват махането на украсата като ритуал за фокус върху новите цели. Чистият дом означава чист ум за предстоящите задачи през 2026-а.

Много хора използват махането на украсата като ритуал за фокус върху новите цели. Чистият дом означава чист ум за предстоящите задачи през 2026-а. Завръщането към рутината: Махането на лампичките в края на ученическата ваканция помага на децата да се настроят за по-сериозния ритъм на ежедневието.

Как да го направим без стрес?

Прибирането на украсата може да бъде също толкова приятно, колкото и поставянето й. Пуснете си любима музика, прегледайте кои играчки имат нужда от поправка и навийте лампичките внимателно около парче картон. Така следващата година ще започнете със същото вълнение, с което приключвате тази.

