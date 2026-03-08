За най-следвания човек в Instagram - Кристиано Роналдо, успехът не се измерва само в голове и трофеи, а в любовта на хората, които го заобикалят. На 8 март футболната легенда избира да остави на заден план спортните постижения, за да се поклони пред жените в своя живот.

„Заобиколен от силни жени! Джо, дъщерите ми, майка ми и сестрите ми... Благодарен съм на всяка“, пише той в серия от кадри в своя профил.

Кои обаче са тези дами, които Кристиано нарича своя опора? Ето кои са „кралиците“ в неговото кралство:

Джорджина Родригес – нежната сила

Половинката на Роналдо е неговата най-голяма подкрепа от 2016 г. досега. От скромна продавачка в бутик на Gucci, днес Джио е световна модна икона и бизнес дама. Тя не само отглежда петте им деца (две от които са техни общи биологични дъщери – Алана Мартина и Бела Есмералда), но и успява да запази стабилността на семейството при всяка негова трансформация – от Мадрид и Торино до Манчестър и Рияд.

Любовната история на Кристиано и Джорджина започва като истинска съвременна приказка с „любов от пръв поглед“ в Мадрид, а днес, почти десет години по-късно, тя е по-стабилна от всякога. След официалния им дебют на червения килим в Цюрих в началото на 2017 г., двамата изградиха сплотено семейство, в което Джио всеотдайно отглежда и трите по-големи деца на футболиста – Кристиано-младши и близнаците Ева и Матео. През годините двойката премина през огромни радости, но и през тежки изпитания, като загубата на единия им близнак през 2022 г., което още повече кали връзката им. Тази непоколебима отдаденост логично доведе до емоционалния им годеж през лятото на 2025 г., а с настъпването на 2026 г. светът вече е в очакване на голямата сватба, която обещава да бъде едно от най-бляскавите събития в спортната и светска история. Повече прочетете тук:

Мария Долорес – жената, която повярва първа

Майката на Роналдо, Долорес Авейро, е истинският стълб в живота му. Историята ѝ е вдъхновяваща – тя преодолява огромна бедност и здравословни проблеми, за да отгледа четирите си деца. Кристиано често споделя, че без нейната жертвоготовност той никога нямаше да стигне до върха. Долорес е неотлъчно до него на всяка церемония за „Златната топка“. Повече за връзката на Роналдо с неговата майка прочетете тук:

Елма и Катя – сестри-пазителки

Сестрите на Кристиано – Елма и Катя, са известни с това, че са „най-големите му адвокати“. Катя Авейро гради кариера като певица, а впоследствие се насочва към бизнеса и управлението на имоти в Бразилия. Елма пък управлява част от бизнес проектите на брат си. И двете са изключително активни в опазването на неговия имидж при всеки опит на медиите за навлизане в личното му пространство.

Дъщерите – бъдещите „силни жени“

Малките Алана Мартина, Бела Есмералда и Ева Мария са нови малки светлинки в живота на Роналдо. Той често публикува кадри, на които се вижда как се забавлява с тях. Това често се приема като знак, че бащинството го е променило и го е направило по-чувствителен, емпатичен и грижовен мъж.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER