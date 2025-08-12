Футболната легенда Кристиано Роналдо и дългогодишната му партньорка и майка на две от децата му се сгодиха! Причината това да не се случи по-рано предизвика смесени реакции сред феновете през годините, след като стана ясно защо футболиста е решил да не прибързва.

В документалната поредица на Netflix „Аз съм Джорджина“ стана ясно, че Джио, както я наричат, чака годежен пръстен, а футболната звезда чака специално „щракване“, преди да се ожени.

„Винаги се шегуват за сватбата: „Кога е сватбата?!“ каза Джорджина в изповед, преведена на английски. „Откакто излезе песента на Дженифър Лопес El Anillo , започнаха да ми я пеят и, е, не зависи от мен.“ Хитът на Джей Ло от 2018 г. разказва историята на някой, който чака партньорът му да му предложи брак, като припевът повтаря: „Имам всичко, но къде е пръстенът?“

По време на снимките на нейното документално предаване, Роналдо беше попитан за брака и отговори по начин, който озадачи много хора:

„Винаги ѝ казвам: „Когато го усетим.“ Като всичко в живота ни, тя знае за какво говоря. Може да е след година, може да е след шест месеца или може да е след месец. 1000% съм сигурен, че ще се случи“, каза той.

Думите му бързо станаха популярни в интернет пространството, което доведе до разгорещени дискусии. Някои фенове се пошегуваха колко време отнема на Роналдо да намери това така наречено „щракване“.

Един потребител в социалните мрежи написа: „След 10 години и множество деца, той все още чака щракването?!“

Други защитиха футболиста, казвайки, че бракът е личен избор и не определя връзката им.

Е, това дългоочаквано „щракване“ вече е факт! Джорджина сподели за щастливата новина в профила си в Instagram с близък план на спиращ дъха диамантен пръстен и надпис на испански: „Да! В този и във всичките си животи.“

Роналдо и Джорджина, които се запознаха през 2016 г. в магазин на Gucci в Мадрид, където Джорджина е работила като праодавачка, изградиха сплотено семейство, отглеждайки две общи дъщери, заедно с трите други деца на Роналдо от други жени. Годежът им бележи следващата глава в една връзка, която беше едновременно публична и дълбоко лична.

Снимка: https://www.instagram.com

Към днешна дата Джио е бъдеща съпруга на един от най-известните спортисти в света и майка на техните деца, с близо 68 милиона последователи в Instagram.

Тяхната любовна история и вдъхновяващия им житейски път е доказателство, че приказките се случват и извън страниците на книгите.

Джорджина Родригес е родена в Аржентина и е израснала в малкото испанско градче Хака. От ранна възраст тя работи, за да помага на семейството си - първо като чистачка, после като сервитьорка. Мечтата ѝ за балет я отвежда в различни посоки, а амбицията - в Англия, където работи като детегледачка, за да усъвършенства английския си език.

Няколко години по-късно, когато се връща в Испания и става продавачка в луксозния бутик на Gucci, тя неочаквано привлича вниманието на футболиста.

Оттогава до сега те пишат романтичната си история, която привлича вниманието на фенове по цял свят. Двойката дава пример за подражание, човешко отнощение, семейна любов и поддържане на стандарт.

Как Джорджина изненада Роналдо със скъп подарък за рождения му ден - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK