Вкусна празнична вечеря в отлична комбинация с червено вино за Ивановден може да приготвите за по-малко от един час.
Рецепта за пържоли от свински врат за 4 порции
600 г обезкостени вратни пържоли
50 мл жива бира
40 г масло
2 с.л. пчелен мед
200 мл вода
Черен пипер и сол на вкус
Ризото с гъби за гарнитура:
150 г ориз
1 с.л. маскарпоне
30 г масло
2-3 стръка пресен лук
100 г печурки и манатарки
20 г сушени домати
20 мл течна сметана
1 ч.л. соев сос
50 г пармезан
2 кубчета зеленчуков бульон
Приготвяне на пържолите
Вратните пържоли се начукват леко и се овкусяват със сол и черен пипер. Отделно се разбъркват меда с бирата, разтопеното масло и водата. Така приготвената смес се излива в тава за печене. Слагат се пържолите да се запекат за 30 минути в предварително загрята на 220°С фурна.
Приготвяне на гарнитурата
Задушават се нарязаните гъби и лукът, нарязан на ситно в сгорещеното масло. Излива се бульонът, получен от 2 кубче зеленчуков бульон, разтворен в 500 мл вода и маскарпонето, след което се добавя и оризът. Готви се при непрекъснато разбъркване до омекване на ориза. Накрая се прибавят сушените домати, нарязани на жулиени, сметана и соев сос. Върху топлото ризото се настъргва пармезан.
