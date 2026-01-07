Вкусна празнична вечеря в отлична комбинация с червено вино за Ивановден може да приготвите за по-малко от един час.

Рецепта за пържоли от свински врат за 4 порции

600 г обезкостени вратни пържоли

50 мл жива бира

40 г масло

2 с.л. пчелен мед

200 мл вода

Черен пипер и сол на вкус

Ризото с гъби за гарнитура:

150 г ориз

1 с.л. маскарпоне

30 г масло

2-3 стръка пресен лук

100 г печурки и манатарки

20 г сушени домати

20 мл течна сметана

1 ч.л. соев сос

50 г пармезан

2 кубчета зеленчуков бульон

Приготвяне на пържолите

Вратните пържоли се начукват леко и се овкусяват със сол и черен пипер. Отделно се разбъркват меда с бирата, разтопеното масло и водата. Така приготвената смес се излива в тава за печене. Слагат се пържолите да се запекат за 30 минути в предварително загрята на 220°С фурна.

Приготвяне на гарнитурата

Задушават се нарязаните гъби и лукът, нарязан на ситно в сгорещеното масло. Излива се бульонът, получен от 2 кубче зеленчуков бульон, разтворен в 500 мл вода и маскарпонето, след което се добавя и оризът. Готви се при непрекъснато разбъркване до омекване на ориза. Накрая се прибавят сушените домати, нарязани на жулиени, сметана и соев сос. Върху топлото ризото се настъргва пармезан.

