Когато мислим за фетиши и нестандартни понятия, може да си представим секс играчки или бита сметана. Но някои сексуални желания са от по-висок клас и са доста по-сдържани. Има една малко известна мания, която кара хората да искат по-малко мръсни приказки и повече интелектуален разговор.

Сексоложката Джиджи Енгъл обясни в Metro произхода на фетиша с използване на медицински термини в леглото и защо е станал толкова популярен.

В статията се отбелязва, че много хора все по-често използват медицински термини, за да обозначат частите на тялото си и сексуалните си дейности. Например, те казват „пенис“, „влагалище“, „скротум“ и „проникване“ вместо ругатни или разговорни еквиваленти.

Според Енгъл това сексуално предпочитание може да е обусловено от сапиосексуалност или от възбуждане, породено от интелекта на партньора.

Тя също така предполага, че избягването на ругатни в леглото може да се дължи на честата им употреба в порното.

„Мейнстрийм порното вероятно играе роля в това – езикът, използван там, може да предизвика срам. Тези термини впоследствие могат да предизвикат дискомфорт у хората, което от своя страна може да предизвика интерес към анатомично правилния език“, обясни сексоложката.

Разбира се, това също принадлежи в графата с мръсните приказки, които са изключително популярни, но Джиджи обяснява, че видът език, който харесвате, зависи изцяло от лични предпочитания.

Докато някои хора са почитатели на този фетиш, други го смятат за „час по биология“.

Джиджи казва, че това може да попадне в категорията на ролевата игра учител-ученик. „Учителят ще използва анатомично правилните думи, така че би могло да се получи много добре“, добавя тя.

„Това може да е от полза за хората до известна степен, като може да ви научи много за човешкото тяло и да разсее срама около частите на тялото ви“, продължава Джиджи.

