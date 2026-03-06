Мария Михайлова, която много хора вече познават от участието ѝ в пети сезон на „Ергенът“, привлече вниманието на зрителите с откровеното си поведение към Кристиян. Ние обаче обръщаме специално внимание и на начина, по който тя е изглеждала преди и днес в романтичното риалити.

35-годишната дама от Благоевград, която остави успешната си кариера като технически консултант в Париж, за да потърси любовта, има осезаема визуална промяна от няколко години насам.

Хиалурон в устните

Тази промяна се изразява в поставяне на хиалурон в устните. Кадри от 2020 г. от Инстаграма й показват как е изглеждала тя преди интервенциите. Факт е обаче, че при Мария корекциите във външния вид са миниминални и тя залага най-вече на естествената визия.

Отношенията на Мария и Кристиян

Двамата бяха на индивидуална среща. Тя започна с неочаквано предизвикателство, след като Крис покани Мария да споделят време само двамата. Първоначално те се впуснаха в динамично приключение, стреляйки с пушки, а по-късно се отдадоха на романтична вечеря, изпълнена с дълги разговори. Темите им варираха от ежедневни неща до сериозни виждания за това как си представят живота си занапред.

Мария не скри екзотичната си мечта – тя сподели, че би искала шест месеца от годината да живее на топло в Бали, а през останалото време да бъде с човека, когото е избрала да гради семейство. По темата за децата тя беше пределно откровена, заявявайки, че за нея те „не са на всяка цена“.

Краят на една илюзия в „Ергенът“ 5

Въпреки приятната обстановка, след края на срещата и завръщането ѝ при останалите момичета, Мария направи своята равносметка.

„Хубаво беше, готино беше, просто нещо липсваше“, призна тя пред останалите момичета.

Тази дистанция между двамата стана още по-осезаема по време на коктейла на следващата вечер, когато Мария поднесе баница на Кристиян. В личен разговор тя директно му съобщи, че от нейна страна няма химия и усеща, че чувството е взаимно – твърдение, което той не опроверга. Мария дори стигна по-далеч в своята откровеност, като му сподели, че Елеонора, която ѝ е помагала в кухнята, всъщност му подхожда много повече от самата нея. Какво предстои за Мария от тук нататък в предаването – ще видим в следващите епизоди.

Вижте как е изглеждала Мария без хиалурон по-горе в галерията.

