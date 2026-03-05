Поредно доказателство, че любовта на мъжа минава през стомаха поднася 11 епизод на "Ергенът". Мария прави баница за Крис, макар след последната им среща да установи, че той не е нейният човек. Дали се справи?

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Въпреки че от срещата във вчерашния ден Мария си даде сметка, че с Крис може би нямат бъдеще заедно, тя е дала обещание да му направи баница. Разговорът им за печивото бе част от начина им да флиртуват. Мария се опитваше да го изкуши с баница, но леко удари на камък. Оказа се, че Крис също може да готви. По тази причина Мария не успя да си изпроси едно желание за сбъдване в замяна на баницата. Как премина срещата им - вижте във видеото.

Мария е от Благоевград и по порфесия е технически консултант. Не търси мъж на всяка цена, а партньор, с когото да могат да градят общо бъдеще заедно. Харесва мъже с посока и поглед към бъдещето. Тя идва от Париж, откъдето напуска работа, за да се впусне в приключението на живота си в „Ергенът“. В живота си тя е постигнала много неща, но смята, че е по-важно да има с кого да ги сподели. Вижда себе си като архитект на идеи – знае как да конструира решението на всяка една задача, но няма визия за бъдещето. Затова търси своя визионер.

Въпреки несполучливата й среща с Крис, Мария реши да спази обещанието си и да задоволи вкуса на ергена.

А спомняте ли си как в предишен сезон на "Ергенът" момичетата приготвяха баница за Евгени? Една, на пръв поглед лесна задача, се окаже препъни камък за някои от тях. Нне всички от тях знаеха как се прави баница и въглехидратите не бяха основната причина.

Поли, Елена, Валерия и Микаела тогава се впуснаха в сложната задача. Ирина, която бе известна с кулинарните си умения и не веднъж бе изкушавала Евгени с обещания да му приготви морковена торта, не беше поканена на тази среща. Това я накара да се почувства пренебрегната.

Най-сериозна заявка, че ще направи хубава баница тогава даде Елена. Пловдивчанката стигна до финала на романтичното риалити, но дори и с баница не успя да се пребори за сърцето на евгений. Как се справиха тогава момичетата може да си припомните въ видеото тук.

