Неочакваните обрати в 5 сезон на „Ергенът“ сякаш нямат край. И участниците влизат в нови, пикантни отношения.

Въпреки че Крис вече има своите „фаворитки“ , любопитството му все пак надделява и той решава, че иска да опознае и част от останалите момичета. Ето защо той кани на индивидуална среща Анастасия.

Двамата се срещат на морския бряг – където, с коктейл в ръка, започват да разкриват себе си един пред друг. „Аз съм необвързана от доста време“, признава Анастасия. „Колко?“ любопитства Крис. „Ами, може би от около две години“, отвръща с усмивка младата жена.

И се впускат в откровения за доста лични неща – за нещата, които харесват в противоположния пол, за продължителността на връзките си и за отношенията като цяло.

Снимка: Филип Станчев

Крис остава възхитен от своята събеседница и дори възкликва: „Ах, тези зелени очи! Гледаха ме с голям интерес.“

А Анастасия, от своя страна му доверява: „Изглеждаш много непринуден и естествен. И това много ми харесва“.

Какво още споделиха помежду си Крис и Анастасия и докъде ги доведе химията помежду им – вижте във видеото:

