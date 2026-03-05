Ред е на още една романтична среща в „Ергенът“. Този път тя е между Стоян и Бетина – момиче, което до момента сякаш оставаше встрани от „светлината на прожекторите“.

Всъщност, 30-годишната мениджърка успява да спечели вниманието на ергена от самото начало. Той е впечатлена от облеклото и – правейки ѝ комплимент, че розовото много ѝ отива. Любопитното е, че двамата участници случайно са се „мачнали“ по отношение на облеклото – и са заложили на розовия цвят.

След комплиментите, двойката се отдава на романтична вечеря – с изискано меню и отбрани ястия. Обстановката предразполага към откровени разговори. И двамата смело се впускат в тях – говорейки си за нещата, които обичат, както и за целите в живота. И дори за детските си години.

Снимка: bTV

По всичко изглежда, че на Бетина ѝ е повече от приятно в компанията на Стоян. „Ако е писано нещо да се случи между нас, силно се надявам той да може да ми даде нужното спокойствие, защото иначе няма как да стане“, откровено казва тя.

Стоян, от своя страна отбелязва, обръщайки се към Бетина: „Между другото, много ти отива да се усмихваш.“ На което тя се усмихва още по-широко.

Настъпи ли момент на интимност между Стоян и Бетина, които тепърва се опознават един друг. И ще има ли продължение на отношенията им и защо ергенът в крайна сметка каза: „Положението тук е ок“ – вижте във видеото:

