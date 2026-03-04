Американската актриса Кристина Апългейт разкри, че е гладувала в продължение на години, докато е участвала в сериала „Женени с деца“.

Актрисата, която в продължение на десетилетие от 1986 г. играеше ролята на тийнейджърка Кели Бънди в ситкома, разказва за борбата си с хранителното разстройство в мемоарите си „You With the Sad Eyes“, които излязоха на 3 март.

„Ако щях да изям нещо ужасно голямо - като геврек, да отделя част от него и може би бих изяла половината, или половината от половината. Това щеше да е храната ми за цял ден“, пише тя.

„Понякога се наказвах и изобщо не ядях. Носех най-малкия размер, а екипът от дизайнери и стилисти по костюмите в „Женени с деца“ често трябваше да преправя и смалява размера на дрехите ми. Тогава се шегувах, че ако бедрените ми кости не бяха първото нещо, което влизаше в стаята, значи бях с наднормено тегло“, сподели Апългейт.

Снимка: Getty Images

54-годишната актриса разказа, че е поставила се в трудна ситуация, играейки този персонаж, и че „никога не е била доволна“ от тялото си. Започнала да носи по-разголени дрехи, за да предизвика реакция от публиката в студиото.

„До сезон 5 можех да вляза в хола с кожено яке с ресни върху къса червена риза и щеше да има петсекундна пауза в сцената, докато публиката ми викаше похотливо. Сега гледам всичко това и се срамувам. Сериалът наистина беше груб и вулгарен и днес нямаше никакъв шанс да бъде направен“, заяви тя.

Вижте повече за корените на анорексията в следващото видео:

