Епизод 9 на най-романтичното риалити „Ергенът“ 5 предложи на зрителите неочакван обрат, който постави на изпитание сигурността на дамите в имението на любовта. Докато „старите“ участнички прекарваха привидно спокоен ден заедно, ергените се впуснаха в ново приключение, което може да промени правилата на играта.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Мисия „изкушение“

Снимка: Филип Станчев

В предаването влязоха три нови дами със специална мисия. Санта Китана, Мария и Кати не са просто нови претендентки за сърцата на Марин, Кристиян и Стоян – те са в ролята на „изкусителки“, като всяка от тях има конкретна задача, която да изпълни.

Тримата ергени имаха възможност да опознаят новите лица по време на изискан дневен коктейл. След серия от опознавателни разговори, всеки от присъстващите трябваше честно да заяви към кого изпитва най-голям интерес.

Романтичната вечеря на Стоян и Китана

Искрите пламнаха най-силно между Стоян и Китана. Техните взаимни симпатии ги отведоха на романтична вечеря, където разговорът бързо премина към по-лични и дълбоки теми. Двамата обсъдиха миналите си връзки и разочарования, но най-интересният момент настъпи, когато Китана реши да попита директно: „Харесал ли си си вече някоя от дамите в имението?“ Вижте какво призна Стоян на Китана във видеото най-долу.

Напрежение между момичетата

Докато ергените се забавляваха с новите попълнения, в основната къща настъпи истински смут. Останалите участнички разбраха за съществуването на изкусителките чрез снимки, които достигнаха до тях.

Започнаха безкрайни гадания, анализи по фотографиите и вълнение, граничещо с лека паника. Въпросите „Защо са там?“ и „Какво правят нашите ергени с тях?“ не даваха мира на момичетата, които до този момент вярваха, че конкуренцията е ясна. Как ще повлияят новите дами на отношенията в предаването? Предстои да разберем в епизод 10.

Всичко най-любопитно от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът" 5.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER