След бурните коментари в къщата и съмненията около поведението му, Стоян избра да бъде напълно откровен с Илияна по време на срещата им в „Ергенът“. Разговорът между двамата се превърна в един от най-искрените моменти до момента, белязан от признания, колебания и желание за ново начало.

След като двамата се разходиха из града и продаваха сладолед на местните, се пренесоха на плажа, където се усамотиха. Там Стоян призна на избраницата си, че нещо го измъчва. Той не скри, че действията му са били импулсивни след вчера:

„Тръгнах да правя нещо, с което изобщо не се гордея. Нещо, което по принцип не бих направил.“ Той визираше начина, по който си е „извоювал“ тяхната среща, а именно предизвикателството от епизод 7.

Ергенът беше категоричен, че се чувства зле от случилото се: „Чувствам се отвратително, защото по някакъв начин позволих на спонтанността ми да вземе превес.“

Илияна обаче демонстрира зрялост и спокойствие. Тя му даде пространство да говори и го увери, че проявава разбиране към ситуацията.

„Камък ми падна от сърцето“, сподели ѝ Стоян.

Илияна беше честна в позицията си: „Не го подкрепям със сигурност. Избирам в момента обаче да се абстрахирам от тази ситуация, която се е случила и да те опозная тепърва.“

Тя подчерта, че за нея по-важно е това, което се случва между тях двамата: „Това, което има между нас, там съм се насочила, а не това, което чувам или ситуации, в които не присъствам, предпочитам да не взимам предвид.“

Срещата постепенно премина от напрежение към лекота. Двамата се отпуснаха, шегуваха се и похапнаха сладолед. Илияна му отправи ясен съвет: „Не се опитвай, просто бъди себе си. Така правилните хора ще те познаят.“

Тази среща показа една по-уязвима страна на Стоян и даде шанс на двамата да поставят основа, изградена върху честност, а не върху слухове. Дали това ще се окаже повратна точка в отношенията им, предстои да разберем.

