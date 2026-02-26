Още много емоционални, любопитни и дори напрегнати моменти поднесе поредния епизод на „Ергенът“ 5. Тайни мисии, закачливи флиртове и нови, неочаквани връзки, в които участниците влязоха помежду си.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Ето кои бяха най-интересните моменти в епизод 7 на романтичното риалити.

Кралят на флирта

Тримата ергени бяха въвлечени в тайна мисия от Наум - да флиртуват с момичетата, състезавайки се помежду си за най-добър флирт. Нежно докосване по ръката, танц и целувка по устните – това бяха задачите.

Нито една от дамите не заподозря Стоян, Крис и Марин в добре прикритата им мисия. Дори напротив – някои от момичетата се отпуснаха твърде много и дори започнаха да говорят за евентуално влюбване в бъдеще.

В крайна сметка, играта бе спечелена от Стоян, който автоматично се сдоби с прозвището „кралят на флирта“. Веднага след него се нареди Кристиян, а накрая остана Марин. "Ще оставя батковците да я спечелят тази игра", коментира той ситуацията.

Снимка: btv/instagram

Най-големият хитрец

След тайната игра, в която се оказа, че комплименти към момичетата от страна на ергените са единствено с цел трупане на точки, доверието на много от дамите към тях бе разклатено.

Крис имаше своята хитра стратегия. "Да правя комплименти за обеците на момичетата!", заяви той.

Стоян се открои като истински „флиртаджия“ и играч. Той смело правеше комплименти и скъсявайки максимално дистанцията.

Марин остана най-скромен - въпреки излъчването на "играч", той всъщност е момче с ранима душа и чувствително сърце. И заяви, че не желае да има близост с момичета, към които няма истински интерес и да ги заблуждава с комплименти.

Една романтичната вечер с много въпросителни

Дойде ред и за романтичната вечеря на Стоян и Цветелина. Двамата проведоха задълбочен разговор, а енигматичният брокер разкри подробности за себе си, които предизвикаха въпросителни в съзнанието на Цветелина.

Стоян призна, че в миналото си е бил доста голям егоист, но е работил върху това и вижда прогрес в себе си. "Даже в гимназията бях малко нарцис!" - призна откровено той. Това още повече озадачи Цветелина и като цяло тя не остана особено доволна от нещата, които чу.

Какво се крие зад един строг, безчувствен поглед

Пламена е една от най-интересните участнички в „Ергенът“ 5. Тя успя да разчувства зрителите с тежката си история за катастрофата, която е преживяла. Но направи и силно впечатление и със строгия си, почти пронизващ поглед, който сякаш през очите гледа право в душата.

Първоначално интересът ѝ бе насочен към Стоян, но в последствие се преориентира към Марин.

Марин, всъщност бе този, който се опита да разбере какво се крие зад тази студенина. След като прекараха известно време заедно, младият мъж установи, че зад привидно строгия поглед, всъщност се крие едно момиче с голямо и топло сърце. А Пламена успя да открие много общи неща между двамата - и сякаш това още по-силно я отдалечи от Стоян.

Крис и Симона – химия или просто приятелство

Кристиян и журналистката Симона проведоха доста задълбочен разговор по време на индивидуалната си среща. Той засегна преди всичко семейните ценности и породи доста лични откровения. Но имаше ли истинска химия между тях или по-скоро всичко се свежда до приятелска комуникация.

"Крис има изключителен баланс и хармония в себе си! Която й жена да е до него, определено няма да скучае", категорично заяви журналистката. Какво ще се случи между двамата – предстои тепърва да разберем.

Още моменти от епизода - гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER