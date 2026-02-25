Още от самото начало на най-романтичното предаване "Ергенът" 5, красивата брюнетка Пламена успя да разчувства зрителите с тежката си история за катастрофата, която е преживяла. Тя обаче направи и силно впечатление със строгия си, почти пронизващ поглед, който сякаш през очите гледа право в душата.

Първоначално насочена към Стоян, а в последствие към Марин, хладнокръвната участничка ни кара да си зададем редица въпроси. Коя е всъщност тя и какво се крие зад този строг, привидно безчувствен поглед?

Момичето, което винаги гледа през теб

Строга, сдържана и винаги владееща изцяло ситуацията - Пламена определено успя да събуди интереса на зрителите и най-вече на Стоян. Двамата имаха среща, на която тя сякаш го пронизваше с поглед, към който той не можа да остане безразличен. Същото се случи и по време на срещата й с най-малкия ерген - Марин, който се опита да разбере какво се крие зад тази студенина. Той дори я попита защо никога не се усмихва и винаги е толкова сериозна. На този въпрос, Пламена отговори с "Просто съм такава!"

След разговора си с нея обаче, Марин установи, че зад уж строгия поглед, всъщност се крие едно момиче с голямо и топло сърце.

Дали пък наистина Пламена не използва този "строг режим" само, за да се предпази от евентуално нараняване? Може би защитният механизъм е онова, което й помага да съхрани своята емоционалност и да не се разкрива напълно пред хората. В епизодите виждаме, че Пламена все повече започва да показва чувствата и намеренията си, стига човека отсреща да я предразположи, без да я притиска. По всичко си личи, че красивата брюнетка понякога води вътрешни конфликти, особено, когато стане дума за Марин и Стоян. Това със сигурност показва, че тя притежава богата емоционалност, а не е просто една "ледена кралица", която не се интересува от нищо и никого. Интересен и многопластов образ, който тепърва ще се разгръща пред широката публика.

