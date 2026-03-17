Зимата предава щафетата на пролетта, а с това идват и големите промени. Интензивна енергийна трансформация на две дати през март, които изискват внимание.

На 19 и 20 март небето се пренастройва, за да даде „пълен рестарт“. Ако през последните седмици сте се чувствали в застой, подгответе се – колелото се завърта със зашеметяваща скорост. Ето какво трябва да знаете за тези две ключови дати:

19 март: Време за интуиция и „тихо“ начало

В 03:23 ч. на 19 март посрещаме Новолунието в Риби. Това не е момент за логични схеми и сухи сметки - това е времето на душата. Благодарение на силната връзка с Уран и Нептун, ще усетите прилив на интуиция.

Отделете време за медитация или просто останете насаме със себе си. Отговорите, които търсите, няма да дойдат от ума, а от сърцето. Новите възможности ще се появят внезапно – просто трябва да имате смелостта да ги грабнете.

20 март: Голямото пробуждане

Това е денят на Пролетното равноденствие и началото на Астрологичната Нова година. Слънцето навлиза в Овен, изравнявайки деня с нощта, и поставя началото на нов цикъл на растеж и изобилие. Но това не е всичко! На 20 март се случват още две критични събития:

Край на Ретроградния Меркурий: Точно сега планетата на комуникациите обръща хода си и тръгва в директна посока. Сякаш магическа пръчка премахва объркването. Теми, които са били „заключени“ или неясни месеци наред, изведнъж ще намерят своето решение. Бъдете будни за знаци и съдбовни съобщения – бъдещето буквално ще ви говори.

Срещата на Венера и Луната в Овен: Единствен за годината, този съвпад носи мощен заряд за нови начала в любовта и финансите. Идеален момент да посеете семената на нов проект или да вдъхнете живот на стара връзка.

Как да се възползвате от енергията?

След месеци на вътрешна работа и ретроспекция, време е за проявление. Резултатите от усилията ви през зимата ще започнат да „цъфтят“ пред очите ви, точно както минзухарите в гората.

Излезте сред природата: Почетете земята и новия цикъл.

Изкажете благодарност: Благодарете за уроците на зимата и направете място за светлината.

Действайте с яснота: Вече няма нужда от контрол – доверете се на потока.

Колелото се завърта и ни кани да влезем в пролетта с чисто съзнание и отворени обятия.

