Бившата №1 в света и двукратна шампионка от „Ролан Гарос“, Мария Шарапова, се появи в Париж през втората седмица на турнира като специален гост. Присъствието ѝ предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, а международните медии акцентираха както върху завръщането ѝ на любимия турнир, така и върху елегантната ѝ визия. Тя беше заложила на аутфит в тъмната гама, който запали социалните мрежи.

Рускинята е позирала край трофея на турнира и е била заснета заедно с бразилската легенда Густаво Куертен. Особено коментиран беше тоалетът ѝ – тъмносин блейзър с червено-бели детайли и дълбоко деколте, който бързо се превърна в една от най-обсъжданите модни появи на тазгодишното издание. От публикацията ѝ в Instagram става ясно, че визията ѝ е дело на бранда Leo Lin.

Най-интересният акцент е, че 39-годишната Шарапова отново успя да бъде сред най-сниманите жени на турнира, без да е изиграла нито една точка!

Реакциите не закъсняха: „Кралицата сияе“, „Изглежда невероятно“, „„Ролан Гарос“ е по-иконичен с нея“.

Снимка: https://www.instagram.com

Шарапова е една от най-успешните шампионки в историята на турнира, като печели титлите в Париж през 2012 и 2014 г.

Това са само част от коментарите, които заляха фенските профили след появата ѝ.

Най-интересният акцент е, че 39-годишната Шарапова отново успя да бъде сред най-сниманите жени на турнира, без да е изиграла нито една точка!

Живот след тениса

По време на престоя си във френската столица Шарапова беше сред гостите на престижни събития около турнира, включително вечеря, организирана от GQ и Stella Artois. Там тя се включи в разговор за живота след професионалния спорт заедно с футболната легенда Дейвид Бекъм.

Снимка: Getty Images

Двамата обсъдиха предизвикателствата на кариерата на най-високо ниво и прехода към нов етап от живота след отказването от спорта.

Впечатление направи и облеклото ѝ за събитието на мъжкото списание в същия ден. Тя замени тъмната визия с дълга златиста вталена рокля с пухкави, акцентни рамене от Gabriela Hearst.

Днес Шарапова е успешен предприемач, инвеститор и майка, а публичните ѝ появи са значително по-редки от времето, когато доминираше женския тенис. Тя стартира собствен подкаст Pretty Tough с Vox Media, в който говори за амбицията, успеха и „цената“ на съвършенството. В шоуто ѝ вече гостуваха имена като Джийни Бус, Ашли Греъм, Челси Хендлър и Зоуи Салдана, а интересът расте с всяка следваща серия.

Припомняме, че след повече от две десетилетия в професионалния тенис Мария Шарапова обяви края на кариерата си през февруари 2020 г., на 32-годишна възраст.

Причината бяха натрупаните контузии, най-вече хроничните проблеми с рамото, които затрудняваха завръщането ѝ към най-високото ниво на игра. В кариерата си рускинята печели пет титли от Големия шлем и остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на женския тенис.

Днес животът на Шарапова е далеч по-спокоен и е съсредоточен около семейството ѝ. От 2018 г. тя е във връзка с британския бизнесмен Александър Гилкс, с когото се сгодява през 2020 г.

През юли 2022 г. двамата посрещат първото си дете – сина си Теодор. В последните години бившата тенисистка успешно съчетава ролите на майка, предприемач и инвеститор, като рядко пропуска възможност да сподели колко много е променила живота ѝ появата на детето.