Попфолк певицата Рени се радва на летни дни край морето, а снимките, които споделя в социалните мрежи, не оставят почитателите ѝ безразлични.

Изпълнителката често публикува кадри по бански, на които демонстрира перфектно поддържана фигура и доказва, че годините не пречат на добрата форма.

Рени се е отдала на заслужена почивка – море, плаж и слънчеви приключения. Но все пак съчетава приятното с полезното – и редува почивката с професионални ангажименти. Периодично певицата се качва на сцената на морските заведения, където радва публиката с хитовете си и характерното си присъствие.

Снимка: instagram/reni_official_music

Една от последните ѝ публикации обаче привлече още по-голямо внимание. На поредица от кадри Рени позира в компанията на млад мъж и малко бебе. Изпълнителката нежно прегръща и целува детето – и не пропусна да отправи и емоционално послание. „Добре дошъл на този свят, малко слънчице! Нека животът ти бъде приказка, пълна с радост и много любов“, написа тя.

Топлите думи и снимката с новороденото веднага предизвикаха любопитство сред феновете. Мнозина започнаха да се питат чие всъщност е детето – дали е свързано със семейството на Рени, дали е бебе на някой от синовете ѝ, като дори се появиха предположения, че самата певица може да е станала майка отново.

Истината обаче е друга. Бебето е дете на д-р Атанас Керезов - детски кардиолог в голяма пловдивска болница. Между него и Рени съществува близко приятелство, а той дори сам се определя като един от най-големите ѝ фенове, повече от 20 години.

А в последните месеци двамата вече са свързани и професионално. Д-р Керезов участва в един от последните клипове на певицата - към емоционалната балада „Спомени“.

Така зад трогателния кадър стои един наистина красив момент - в който певицата споделя радостта на свои близки хора.

Неотдавна Рени и д-р Атанас Керезов гостуваха в "Преди обед". Двамата разказаха за историята на познанството си и споделиха редица лични неща. Гледайте:

