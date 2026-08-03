Джорджина Родригес превръща лятото си в истинска приказка. Моделът и инфлуенсър пристигна в Майорка на 29 юли заедно с Кристиано Роналдо и най-големия му син - Кристиано-младши. Няколко дни по-късно към семейната ваканция се присъединиха и останалите им деца.

Сред красивите гледки на острова Джорджина сбъдна една от най-съкровените си мечти - напълно различна от бляскавия начин на живот, с който обикновено е свързвана.

„Винаги е било моя мечта да се изкъпя във водопад“, призна Джорджина към поредицата от снимки, които озаглави „Призказка“. На първия кадър от публикацията тя е заедно с Роналдо и Кристиано-младши под струите на малък водопад, момент, който изглежда като сцена от романтичен филм.

В следващите снимки тя показва още красиви мигове от почивката. Един от кадрите е посветен на Кристиано Роналдо, който стои на борда на яхта и се наслаждава на пейзажа. „Скулптура“, е емоционалният коментар на Джордижа към снимката на футболиста, който изглежда буквално като изваян на фона на морето.

32-годишният модел и инфлуенсър не пропусна да похвали и най-големия си син. „Джуниър и талантът му във всичко, с което се захване“, написа тя към видео, на което 16-годишното момче демонстрира уменията си с джет. И добави: „Още откакто той бе съвсем малък, подобни пътешествия се превръщаха в нашия специален момент. Татко, мама и той - заедно на морето, лято след лято“, разкривайки по този начин, че морските ваканции са ценна семейна традиция.

Снимка: Instagram/georginagio

Лято, пълно с открития

Въпреки че Майорка е една от любимите летни дестинации на семейството, Джорджина и Кристиано продължават да откриват нови красиви места в района. „Тази година се натъкнахме на много заливи“, разказа инфлуенсърката.

Храната също е важна част от преживяванията им. Джорджина сподели, че сред любимите ѝ моменти са свежите морски дарове и „рибен стек, приготвен върху горещ камък“.

Снимка: Instagram/georginagio

Слухове за сватба

Пристигането на Джорджина и Кристиано в Майорка беше придружено и от множество спекулации за предполагаема сватба. Слуховете твърдяха, че двамата може да се оженят на 1 август, но информацията така и не беше потвърдена.

Според местни медии след пристигането си на острова двойката се отправила към пристанището на Палма и крайбрежието на Андрач – едно от любимите им места. Там ги очаквала тяхната луксозна яхта CG Mare, с която традиционно прекарват част от летните си почивки далеч от любопитните погледи.

Името на плавателният съд, с дължина почти 27 метра, идва от инициалите на двойката.

Двамата обявиха годежа си през лятото на 2025 г. След като създадоха голямо семейство, Кристиано и Джорджина решиха да направят следващата крачка във връзката си, но датата на сватбата остава строго пазена тайна.