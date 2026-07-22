Марк Антъни отново стана баща! 57-годишният певец и съпругата му Надя Ферейра посрещнаха второто си дете – момиченце, което носи красивото име Майла.

Щастливите родители съобщиха новината с обща публикация в Инстаграм, като разкриха и първи кадри с най-новото попълнение в семейството.

„Каква огромна благословия е да споделим с вас появата на нашата скъпоценна МАЙЛА. Не можете да си представите щастието, което изпитваме у дома“, написаха Марк и Надя.

На една от снимките тригодишният им син Марко държи новородената си сестричка, докато родителите им нежно са се надвесили над двете деца. Друг кадър показва малката ръчичка на Майла, обгърната от ръцете на нейните майка, баща и брат.

Снимка: Инстаграм

Момиченцето е осмото дете на Марк Антъни. Певецът има още шест пораснали деца от предишни връзки – дъщеря Ариана и син Чейс от Деби Росадо, синовете Кристиан и Райън от бившата си съпруга Даянара Торес, както и 18-годишните близнаци Еме и Максимилиан от брака си с Дженифър Лопес.

Марк Антъни и бившата „Мис Парагвай“ Надя Ферейра сключиха брак през 2023 г. Именно на третата годишнина от сватбата си те обявиха, че очакват второ си дете.

Снимка: Инстаграм

„Честита трета годишнина! Какъв прекрасен подарък ни поднася животът. Бог е велик“, написаха тогава двамата под снимка, на която ръчичката на Марко е поставена върху наедрялото коремче на майка му.

През юни бъдещата майка беше изненадана с пищно парти за бебето, издържано изцяло в нежни розови нюанси. 26-годишната Надя сияеше в дълга рокля в цвят пепел от рози с ефектна пелерина. Марк беше съобразил визията си с тази на съпругата си, избирайки светлорозово сако, кремав панталон и мокасини.

Снимка: Инстаграм

Въпреки забележителната си музикална кариера Марк Антъни неведнъж е признавал, че съжалява, защото професионалните ангажименти са му попречили да присъства по-пълноценно в живота на децата си.

„Професията, която избрах, отне толкова много от времето ми. Какво ли не бих дал, за да бъда баща, който си стои у дома и става свидетел на всеки миг“, споделя той в интервю за CBS Sunday Morning.