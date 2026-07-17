Европейското лято на Дженифър Лопес продължава с пълна сила, а този път всички погледи са насочени към живописната Таормина, Сицилия. Именно там звездата бе забелязана да се разхожда по калдъръмените улички в поредната впечатляваща визия на Dolce & Gabbana, което веднага породи шеговити коментари в социалните мрежи: "Да не би Джей Ло да се настанява в "Белият лотос". Неслучайно - именно Таормина беше една от основните снимачни локации на втория сезон на хитовия сериал.

По време на престоя си в Италия Лопес е сред специалните гости на ексклузивните събития Alta Moda и Alta Sartoria на Dolce & Gabbana - традиционната серия от ревюта, която всяко лято събира най-големите имена в света на модата, киното и спорта. Тази година домакин е именно Сицилия, а дефилетата се провеждат на емблематични места като ботаническата градина Radicepura и древния гръцки театър в Таормина.

В Instagram 56-годишната актриса сподели кадри от сицилианската си ваканция, озаглавени лаконично "Долче момиче". За фотосесията тя избра светлосин комплект от италианската модна къща с флорални мотиви - дълъг топ с богата цветна щампа и модерни обемни къси шорти, комбинирани със синя лента за коса, тъмни слънчеви очила и изобилие от златни бижута.

Това беше само част от поредицата аутфити, които облече по време на пътуването си - хитмейкърката беше забелязана и в комплект от две части в бяло и червено. Тя съчета сета от висша мода със златисти джапанки и бяла мини чанта.

Само няколко дни по-рано Лопес впечатли с още една визия на италианската модна къща - ефектна бяла мини рокля с изрязани детайли, дълбоко V-образно деколте и тънки презрамки. Стайлингът беше завършен с бяла кърпа за глава, ретро слънчеви очила и обувки на ток с характерния черно-бял десен на точки.

Снимка: instagram.com/jlo

Кулминацията на посещението ѝ безспорно беше появата ѝ на ревюто Alta Moda. Джей Ло седна на първия ред в специално изработена за нея рокля, обсипана с цветни скъпоценни камъни и пайети, допълнена от драматична кристална златиста пелерина - визия, вдъхновена от майсторството на италианските занаятчии и характерния максимализъм на Dolce & Gabbana.

Снимка: instagram.com/jlo

Именно на събитието певицата и актриса се засече с една от най-големите звезди на световния футбол - Арлинг Холанд. Норвежкият нападател, който също беше сред VIP гостите на модната къща, пристигна заедно с половинката си Изабел Йохансен. Двамата бяха заснети в компанията на Дженифър Лопес зад кулисите и по време на събитието, а кадрите бързо обиколиха социалните мрежи.

Любовта на Лопес към Dolce & Gabbana далеч не е нова. В интервю за Vogue тя споделя, че винаги е усещала как дизайнерите възхваляват женствеността чрез своите дрехи.

„Винаги съм откликвала на Dolce & Gabbana, защото усещам, че те наистина обичат жените чрез дрехите си. В тях винаги има тази типична италианска чувственост.“

Според нея творенията на Доменико Долче и Стефано Габана неизменно напомнят за легендарните филмови икони София Лорен и Джина Лолобриджида - символи на красота, сила и неподражаем сексапил. Именно затова, когато облича техните модели, тя признава, че сякаш влиза в различен образ.

Лопес си припомня и една от най-емблематичните си модни появи - Met Gala през 2004 г., когато за първи път се появява рамо до рамо с двамата дизайнери в драматична черна рокля на Dolce & Gabbana. По думите ѝ именно тогава започва дългогодишната ѝ връзка с модната къща, която и днес продължава да бъде един от любимите ѝ брандове.

А новият, четвърти сезон на The White Lotus вече е в продукция и отново сменя екзотичната си дестинация. След Хавай, Сицилия и Тайланд, този път действието се пренася на Френската Ривиера, като основен фон ще бъде Филмовият фестивал в Кан. Снимките се провеждат в Кан, Сен Тропе, Монако и Париж, а сюжетът ще проследи нова група богати гости и служители на едноименния луксозен хотел на фона на блясъка, суетата и напрежението около най-престижния кинофестивал в света.

Създателят Майк Уайт запазва традицията всеки сезон да разказва самостоятелна история с изцяло нов ансамбъл. Сред потвърдените имена в актьорския състав са Лора Дърн, Венсан Касел, Стив Куган, Кумейл Нанджиани, Крис Месина и Бен Кингсли, а първоначално обявената Хелена Бонам Картър се оттегли от проекта още в началото на снимките заради творчески промени.

Очаква се премиерата на четвъртия сезон да бъде през 2027 г., след приключването на снимките през есента на 2026 година.