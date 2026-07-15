Българската модна дизайнерка Лора Лилова постигнa феноменален успех и не спира да покорява модни върхове. От първите скици в родния си град Русе, до бляскавия червен килим на филмовия фестивал в Кан - роклите на Лора Лилова вече са носени от световноизвестни знаменитости, а през юни тя бе на дигиталната корица на Vogue Miami. Какво стои зад перфектните визии и вълнуващите изяви - разказва Лора Лилова в подкаста "Малки разговори" на Ladyzone.bg

От Русе до червения килим

Модната приказка на Лора Лилова е красива, но като всяка една забележителна история, не е лишена от трудности и много усилия. Още от дете Лора изпитва нестихваща страст към модата и създаването на дрехи. Но това никак не е случайно - майка й е дизайнер и събужда вдъхновението в малката Лора, която към онзи момент много обичалa да шие рокли за кукли Барби. Така, уж на шега, по-късно модата се превръща в истинско призвание за Лилова и тя е убедена, че това е нейната мисия в живота.

"Трябваше да следвам право в университета, но в един момент просто реших, че не е моето и единственото, с което искам да се занимавам, е мода", споделя Лора Лилова. Прави рязък завой и решава да послуша сърцето си, а майка й я подкрепя изцяло.

Роклите, които покориха Кан

Лора Лилова представя някои от роклите на LORRETI на филмовия фестивал в Кан през май месец. Нейни модели са носени от световноизвестни личности на червения килим. Участието в Кан се превърна и в сцена за представянето на най-новия проект на Лилова – LILOVA PRODUCTION. Международната агенция е създадена с идеята да подкрепя развитието на модели, артисти, инфлуенсъри, дизайнери и други талантливи артисти чрез достъп до престижни събития, стратегически партньорства и възможности за глобална реализация.

Новото начинание стъпва върху натрупания през годините опит на дизайнерката в сферата на модата и предприемачеството. Благодарение на изградените контакти в индустрията, тя цели да създаде платформа, която свързва таланти с реални възможности за развитие извън границите на техните държави.

Кои са звездите, които представиха роклите на Лора Лилова в Кан и как дизайнерката стигна до кориците на световни модни издания - гледайте във видеото най-отгоре и във видеото тук:

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