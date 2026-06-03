Една от най-разпознаваемите и обичани български певици - Теди Кацарова гостува в подкаста ни "Малки разговори" и разказва за приключенията в музиката, а и в любовта. За безкрайните пътешествия с нейния любим Ян, за бъдещите си творчески проекти и кои са най-ценните уроци, които е научила от родителите си - Силвия Кацарова и Милчо Кацаров.

Гледайте целия подкаст „Малки разговори“ във видеото тук.

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Любов, която се познава в погледа и е като на кино

Теди Кацарова и нейният партньор Ян, който е от Чехия, но се мести в България, за да живее с нея, впечатляват фенове и интернет аудиторията в социалните мрежи, като споделят техни лични преживявания и забавни клипове в Тикток и Инстаграм. Обожават да пътуват навсякъде по света и да опознават нови култури. А чрез тях и себе си. Точно като две сродни души, които са намерили пътя една към друга и сега тръгват напът заедно, за да се радват на живота във всичките му нюанси, докато любознателните им сърца преливат от щастие. Певицата споделя, че и двамата обожават приключенията, а последната им дестинация е била Тайланд, където са се забавлявали изключително много и определено са научили важни неща един за друг.

"Ян се появи в живота ми, когато вече се бях отказала да търся любовта", споделя откровено Теди Кацарова. Сякаш съдбата прецизно е изчаквала точния момент, за да ги срещне. Когато и двамата са готови за това. Така с една "случайна" среща, Теди и Ян се познават по погледа и от тогава са неразделни. Дъщерята на Силвия Кацарова разказва още, че обожава и родителите на Ян и макар да са чужденци, се разбират с лекота и общуването им винаги е вълнуващо.

Да си дете на звезди - кой е най-ценният урок?

На всички е известно, че Теди Кацарова е дъщеря на популярните музиканти Силвия Кацарова и Милчо Кацаров. Да се родиш дете на музиката и да израстнеш сред светлините и адреналина на сцената...Със сигурност е съвсем друга Вселена. Различна и вълнуваща. "Най-ценният урок, който научих от родителите си, е да бъда здраво стъпила на земята". Човек не трябва да се взима твърде насериозно", категорична е Теди Кацарова. Певицата споделя, че още от дете, винаги е била убедена, че музиката е нейното призвание.

Какво още ни разказа Теди Кацарова и какво са правили в Тайланд с Ян - гледайте във видеото най-отгоре.