Родена на 26 април 1954 г. в Добрич (тогава Толбухин), Силвия Кацарова е емблема за българската поп музика и артист с ярко присъствие на музикалната сцена. Всички я обичаме и до днес си припяваме нейните хитове, които винаги ни карат да се усмихваме.

Макар още като дете да проявява интерес към музиката, пътят ѝ не започва директно с творчеството. Тя завършва икономически техникум в Хасково, преди съдбата да я отведе към сцената - мястото, където истински разгръща таланта си и сбъдва мечтите си.

Голям пробив и вечна любов към музиката

Големият ѝ музикален пробив идва с участието ѝ в група LZ, където се превръща в емблематично лице. През 80-те години формацията жъне сериозен успех, а характерният глас на Кацарова се утвърждава като разпознаваем символ на българската естрада.

Сред песните, които публиката продължава да обича и днес, са:

„Топъл дъжд“

„Големият кораб минава“

„Обещай ми любов“

„Бяла въздишка“

„Огън от любов“

С годините Силвия Кацарова се утвърждава като една от най-разпознаваемите фигури в родната музика. През 2008 г. получава отличието „БГ Вдъхновител“ от БГ Радио – признание за приноса ѝ към българската сцена. През 2024 г. отбелязва своята 70-годишнина с концертното турне „70 нюанса любов“, което събира на една сцена любими изпълнители и вярната ѝ публика в различни градове на страната.

Днес, на рождения ден на певицата, нейната дъщеря - неотразимата Теди Кацарова, се обръща с емоционално послание към майка си:

"Имам ли теб, аз имам крила!"

По пътя на вътрешното осъзнаване

И днес, десетилетия след началото на кариерата си, тя остава обичана и активна в творчеството си. Неведнъж талантливата певица е споделяла за трудния път, който е преминала и изпитанията, с които се е преборила. В интервю пред водещата Петя Дикова, Силвия Кацарова разкива, че когато е била млада, дълго време не е харесвала себе си и е страдала от ниска самооценка. Там тя споделя още, че това й е пречило да се зарадва на прекрасните неща, които й се дават и апелира към младите да харесват и оценяват себе си и своите възможности.

"Почти всички имат комплекси, не харесват тялото си, не харесат косата си или устните. Аз вече разбрах защо са и моите болести, ами от нехаресването – ние трябва да се харесваме и да вярваме в това, което Бог ни е дарил", убедена е Кацарова.

"Винаги след 50-те се тръгва по един друг път към осъзнаване. Защо сме тук? Каква е мисията, защото ние даваме любов на драгите зрители. Много често получаваме огромна любов", ,допълва талантливата изпълнителка.

