Диетата с варени яйца е хранителен режим, който набира популярност сред хората, търсещи бързо отслабване за кратък период. Тя се основава на висок прием на яйца, постни протеини и зеленчуци с ниско съдържание на въглехидрати, като същевременно ограничава значително калориите и изключва много от традиционните източници на въглехидрати.

Според привържениците на режима той може да помогне за сваляне на няколко килограма само за две седмици. Въпреки това специалистите по хранене предупреждават, че подобни резултати се дължат основно на калорийния дефицит, а не на някакви специални свойства на яйцата, пишат Healthline.

Какво представлява диетата?

Основната идея е всяко хранене да съдържа яйца или друг източник на чист протеин, комбиниран със зеленчуци без скорбяла. Плодовете са ограничени до малък брой варианти с по-ниско съдържание на захари, а хлябът, оризът, тестените изделия и сладките изделия са напълно изключени. Типичният дневен режим включва закуска с две или повече яйца и плод, обяд с яйца или постно месо и зеленчуци, както и вечеря, съставена от протеин и зеленчуци. Междинните хранения обикновено не се допускат. Диетата обикновено се спазва в рамките на две седмици, като целта е бързо намаляване на телесното тегло.

Разрешени храни

Яйцата са основният компонент на режима и могат да се консумират във варен вид или като част от други нискокалорични ястия. Освен тях се допускат пилешко месо без кожа, пуешко месо, риба и други постни източници на протеин. Сред препоръчваните зеленчуци попадат броколи, спанак, кейл, домати, чушки, тиквички, аспержи и различни зелени салати. От плодовете най-често се включват грейпфрут, портокали, лимони и малки количества горски плодове. Като напитки са позволени вода, неподсладен чай, кафе без захар и газирана вода без подсладители.

Снимка: iStock

Кои храни се избягват?

Диетата ограничава почти всички основни източници на въглехидрати. Това включва хляб, паста, ориз, картофи, сладки картофи, царевица и повечето бобови култури. Не се препоръчват сладкарски изделия, безалкохолни напитки, пакетирани закуски, чипс, сладолед и други силно преработени продукти. Забранени са също сушените плодове и плодовете с по-високо съдържание на захари като банани, манго и ананас.

Може ли да помогне за отслабване?

Краткият отговор е да. Повечето хора вероятно ще отслабнат по време на режима, защото приемат значително по-малко калории от обичайното. Освен това ограничаването на въглехидратите води до загуба на задържани течности през първите дни, което често създава впечатление за много бързи резултати. Яйцата и другите богати на протеин храни допринасят за по-дълго усещане за ситост, което може да намали общия прием на храна през деня. Нискокалоричните зеленчуци също осигуряват обем в менюто без значително увеличаване на калориите. Въпреки това няма доказателства, че диетата с варени яйца е по-ефективна от други режими, които също създават калориен дефицит.

Снимка: iStock

Потенциални ползи

Яйцата са сред най-пълноценните източници на протеин и съдържат всички незаменими аминокиселини, необходими за човешкия организъм. Те доставят още витамин B12, селен, холин и други важни хранителни вещества. Режимът насърчава консумацията на зеленчуци и ограничава силно преработените храни, което може да подобри качеството на храненето в краткосрочен план. За хора, които обичайно консумират много сладки напитки, тестени изделия и пакетирани храни, временното им изключване може да доведе до по-добър контрол на апетита и по-нисък калориен прием.

Недостатъци и рискове

Най-сериозният недостатък на диетата е нейната строгост. Изключването на цели хранителни групи прави режима труден за спазване и често води до връщане към старите навици след приключването му. Поради ограниченото разнообразие съществува риск от недостатъчен прием на фибри, определени витамини и минерали, особено ако режимът се спазва за по-дълъг период от препоръчания. Много хора изпитват умора, раздразнителност и силно желание за въглехидратни храни през първите дни. Някои съобщават и за проблеми с храносмилането поради намаления прием на фибри. Специалистите по хранене подчертават, че бързото отслабване рядко води до трайни резултати, ако след това не бъдат изградени устойчиви хранителни навици.