След по-емоционален и объркващ период Меркурий сменя знака и носи съвсем различна енергия в начина, по който мислим, говорим и вземаме решения. На 9 август 2026 г. планетата на комуникацията навлиза в Лъв, където ще остане до 25 август. Това е преход от по-интровертната и чувствителна енергия на Рака към огнен, смел и много по-уверен начин на изразяване.

Според астрологичната интерпретация Меркурий в Лъв насърчава хората да говорят по-смело, да защитават идеите си и да не се страхуват да заемат централно място. Думите стават по-категорични, самочувствието се повишава, а желанието да бъдем чути и забелязани става много по-силно.

И ако има нещо, което сме премълчавали, отлагали или просто не сме намирали смелост да кажем, този транзит може да ни подтикне най-накрая да го изречем.

От емоции към увереност

Моментът е особено интересен, защото Меркурий току-що е приключил ретроградното си движение в Рак. На 23 юли той стана директен, след като ретроградният период започна на 29 юни. Следващите дни са своеобразен преход към по-голяма яснота, като постретроградната сянка продължава до около 6 август.

Това означава, че навлизането на Меркурий в Лъв на 9 август идва като своеобразно „обръщане на страницата“. След период, в който разговорите са били по-силно свързани с емоции, семейство, сигурност и миналото, фокусът се измества към това какво искаме, какво можем и как искаме да бъдем видени от останалите.

Лъвът не обича да остава в сянката. Затова Меркурий в този знак насърчава по-смели решения, по-ярко себеизразяване и готовност да покажем талантите си, вместо да чакаме някой друг да ни даде разрешение.

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Идеите излизат на повърхността

Меркурий в Лъв е особено благоприятен за творчески проекти, презентации, публични изяви, писане, говорене пред публика и всякакви дейности, при които личното присъствие има значение.

Разговорите могат да станат по-цветни и емоционални. Хората ще имат по-силна нужда да разказват истории, да впечатляват и да изразяват мнението си без излишно увъртане. Астрологичните интерпретации на транзита го свързват именно с по-голяма увереност в мисленето и речта, но и с тенденция да обръщаме по-малко внимание на детайлите.

Затова периодът е чудесен за:

представяне на нов проект

важни преговори

интервюта и публични изяви

разговор за повишение или нова професионална възможност

творчески начинания

развиване на собствен бизнес или идея

любовни признания

поставяне на ясни граници

Чудесен момент да поискаме това, което заслужаваме

Една от силните страни на Меркурий в Лъв е способността да заявяваме собствената си стойност. Ако отдавна обмисляте разговор с шеф, партньор или човек, чието мнение е важно за вас, този период може да даде необходимата смелост да направите тази крачка. Важното е увереността да не се превърне в арогантност.

Лъвът иска признание, но истинската сила през този транзит идва не от това да говорим най-силно, а от това да знаем какво имаме да кажем.

Любовта също става по-директна

Меркурий в Лъв може да направи романтичните разговори по-смели и откровени. Вместо да чакаме другият да направи първата крачка, по-лесно можем да покажем интереса си или да кажем какво всъщност чувстваме.

Това е подходящ момент за разговори за бъдещето на една връзка, за признания и за изясняване на отношения, които дълго са били неопределени. Но има и уловка - Лъвът е горд знак. Затова чувствителността към критика може да бъде по-силна, а една невинна забележка да бъде приета като лична атака.

Гордостта може да се окаже проблем

Не всичко при Меркурий в Лъв е безоблачно. Когато увереността стане прекалена, лесно можем да започнем да говорим повече, отколкото да слушаме. Може да се появи желание да докажем, че сме прави на всяка цена или да приемем различното мнение като заплаха за собственото ни самочувствие.

Затова най-важният урок на този транзит е да говорим уверено, но да оставяме място и за чуждия глас.

Добре е да внимаваме и с обещанията. Меркурий в Лъв мисли мащабно и обича големите идеи, но понякога детайлите остават на заден план.

Какво означава това за огнените знаци

Лъв, Овен и Стрелец са сред знаците, които могат да усетят най-силно прилива на увереност и желание за действие.

Лъв

Това е вашият момент да бъдете чути. Меркурий в собствения ви знак ви насърчава да говорите за плановете си, да представяте идеите си и да спрете да се съмнявате дали имате право да заемете централно място. А слънчевото затъмнение на 12 август може да постави допълнителен акцент върху личната идентичност и новото начало.

Овен

Огнената енергия на Лъва пасва естествено на импулсивността и смелостта на Овена. Периодът е подходящ да говорите за амбициите си, да стартирате творчески проект или най-накрая да направите крачка към нещо, което дълго сте обмисляли.

Стрелец

За Стрелците Меркурий в Лъв може да донесе повече ентусиазъм, желание за приключения, учене и разширяване на хоризонтите. Идеите ви могат да станат по-мащабни, а увереността да ги следвате – по-силна.

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Енергията на Меркурий в Лъв може да се прояви по различен начин при всички знаци. Телец, Лъв, Скорпион и Водолей заслужават специално внимание заради слънчевото затъмнение в Лъв на 12 август, което астрологично се свързва с теми за стабилност, лична посока, взаимоотношения и промяна.