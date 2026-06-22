На 29 юни 2026 г. Меркурий отново влиза в своя ретрограден период – астрологично събитие, което традиционно се свързва с обърквания в комуникацията, забавяния в плановете и необходимост от преосмисляне на важни решения. Астрологичните източници описват този транзит като време, в което ежедневието се забавя, а вниманието се насочва към миналото, недовършени разговори и стари ситуации, които се връщат за преразглеждане.

Меркурий ще бъде ретрограден от 29 юни до 23 юли 2026 г., като това е вторият от трите ретроградни периода за годината.

Какво всъщност означава ретрограден Меркурий?

В астрономически план ретроградността е оптична илюзия – Меркурий не променя посоката си, а само изглежда така от гледната точка на Земята. Това се случва заради различната скорост, с която планетите обикалят около Слънцето.

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В астрологията обаче този период се свързва с теми като:

комуникационни недоразумения

забавени или отменени пътувания

технически проблеми

връщане на стари хора и ситуации

преосмисляне на решения

Много астрологични анализи съветват по това време да се избягват важни договори и прибързани решения, а вместо това да се даде приоритет на преглед и ревизия на вече започнати проекти.

Юнският ретрограден Меркурий

Според изданието People този ретрограден цикъл се случва в енергийно чувствителен период, когато Слънцето е в знак Рак – знак, свързан с емоциите, дома и семейството.

Това допълнително усилва темите за емоционални разговори, семейни отношения, вътрешна сигурност, нужда от връщане към миналото. Астролозите отбелязват, че това не е само „хаотичен период“, а време за вътрешно подреждане и осъзнаване.

Как ще усетим този период?

Според астролога Анабел Гат за Vogue, ретроградният Меркурий в Рак ще насочи вниманието ни към миналото, емоциите и хората, които отдавна не сме виждали. При различните зодии това ще се прояви по различен начин:

Овен – възможни са срещи със стари приятели и роднини, както и прилив на носталгия.

– възможни са срещи със стари приятели и роднини, както и прилив на носталгия. Телец – може да промените мнението си по важен въпрос и да преосмислите скорошни решения.

– може да промените мнението си по важен въпрос и да преосмислите скорошни решения. Близнаци – финансови теми и покупки ще изискват повече внимание и търпение.

– финансови теми и покупки ще изискват повече внимание и търпение. Рак – периодът носи възможност за лични прозрения и завръщане към важни моменти от миналото.

– периодът носи възможност за лични прозрения и завръщане към важни моменти от миналото. Лъв – ще се засилят интуицията и нуждата от вътрешно уединение и преоткриване.

– ще се засилят интуицията и нуждата от вътрешно уединение и преоткриване. Дева – стари приятелства и социални контакти могат отново да излязат на преден план.

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Везни – възможно е да възродите стар проект или професионална идея, която сте оставили на заден план.

– възможно е да възродите стар проект или професионална идея, която сте оставили на заден план. Скорпион – преосмисляне на житейски цели, убеждения и бъдещи планове.

– преосмисляне на житейски цели, убеждения и бъдещи планове. Стрелец – периодът ще постави акцент върху доверието и границите в отношенията.

– периодът ще постави акцент върху доверието и границите в отношенията. Козирог – стари теми в любовта или партньорствата може да получат ново развитие.

– стари теми в любовта или партньорствата може да получат ново развитие. Водолей – време за почивка, забавяне на темпото и преразглеждане на ежедневните навици.

– време за почивка, забавяне на темпото и преразглеждане на ежедневните навици. Риби – любовният живот и творческите проекти могат да поднесат изненадващи обрати.

Това е един от онези периоди, в които вместо да бързаме напред, е по-полезно да се върнем към недовършеното, да изясним старите недоразумения и да дадем втори шанс на идеи, които сме изоставили твърде рано.

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